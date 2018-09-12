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Беременную выгнали из автобуса из-за замечания
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«Иди отсюда!»: водитель маршрутки выгнал беременную из-за замечания 

Ридус + ещё 8 1 час назад
Фото: ГИБДД
Беременная пассажирка маршрутного такси была вынуждена продолжить свой путь пешком после того, как ее выгнал из салона автобуса водитель. Инцидент произошёл в Екатеринбурге.
Конфликт между девушкой, которая находится на восьмом месяце беременности и водителем, произошёл из-за мобильного телефона. Мужчина разговаривал по сотовому во время движения, что не понравилось пассажирке.
Она сделала водителю замечание, на что он посоветовал ей закрыть рот. Кондуктор заявила, что ничего страшного в подобном поведении работника нет, поскольку «все разговаривают».
В итоге водитель маршрутки зажал беременную пассажирку дверьми и приказал выйти из салона.
Как сообщает РЕН ТВ, девушке пришлось идти пешком до диагностического центра.
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