Беременную выгнали из автобуса из-за замечания

«Иди отсюда!»: водитель маршрутки выгнал беременную из-за замечания

Беременная пассажирка маршрутного такси была вынуждена продолжить свой путь пешком после того, как ее выгнал из салона автобуса водитель. Инцидент произошёл в Екатеринбурге

Конфликт между девушкой, которая находится на восьмом месяце беременности и водителем, произошёл из-за мобильного телефона. Мужчина разговаривал по сотовому во время движения, что не понравилось пассажирке.

Она сделала водителю замечание, на что он посоветовал ей закрыть рот. Кондуктор заявила, что ничего страшного в подобном поведении работника нет, поскольку «все разговаривают».

В итоге водитель маршрутки зажал беременную пассажирку дверьми и приказал выйти из салона.

Как сообщает РЕН ТВ, девушке пришлось идти пешком до диагностического центра.