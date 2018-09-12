Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление

Украинский эксперт, которого обматерил ведущий НТВ, прокомментировал ситуацию сайту «360». По его словам, он не осуждает журналиста, которого помнит по «старому» НТВ. Тем не менее украинец отметил, что изгнавший его из студии Норкин не хочет слышать правду.

«Ничего нового», — уверен он.

При этом Жовниренко добавил, что после вчерашнего инцидента не откажется от участия в обсуждении «горячих тем» на российском телевидении, в том числе на НТВ.

Накануне предправления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко принял участие в шоу журналиста Андрея Норкина «Место встречи», темой очередного выпуска которого стало превращение Украины в «плацдарм для террористов», а также «любовь» ее граждан к сайту «Миротворец».

В ходе передачи Жовниренко несколько раз перебил ведущего, на что тот ответил призывом «помолчать».

«Вы меня вывели из себя. Ариведерчи!» — заявил Норкин, когда гость перебил его вновь, после чего дважды выругался матом.

Норкин свое поведение комментировать отказался, так как «в эфире все видно», а Жовниренко высказался.