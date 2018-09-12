Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитаются кораблей

Полиция найдет россиян без суда

Полиции могут позволить запрашивать и получать сведения о местонахождении пропавших россиян без решения суда. По данным «Коммерсанта», сегодня соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму . Согласно ему, полицейские смогут обращаться к мобильным операторам за необходимыми для поиска сведениями не после решения суда, а после «мотивированного постановления» одного из руководителей органа МВД

США не пустили самолет РФ в «открытое небо»

Эксперты лишь одной страны, США, не одобрили наблюдательные полеты нового российского самолета Ту-214ОН в рамках Договора по открытому небу. Об этом «Красной звезде» рассказал глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности. По словам Сергея Рыжкова, американцы сослались на «прямые указания из Вашингтона». Рыжков отметил, что это решение США — политическое.

ВМФ РФ недосчитаются кораблей

«Известия» проанализировали тенденции в военном кораблестроении и спрогнозировали, как может измениться состав Военно-морского флота России. Так, к 2020-м годам в ВМФ может увеличиться численность надводных кораблей для действий в прибрежной и ближней морской зоне, а число крупных надводных кораблей к 2028-у может сократиться всего лишь до 17-и.

Помощник Путина заявил, что в России «что-то не так»

Жуликам «комфортно» в России из-за «классной» контрольно-надзорной системы. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил помощник президента России Андрей Белоусов . По его словам, контрольно-надзорные органы в России столь «зарегулированы», что жуликам живется хорошо, а законопослушным бизнесменам — плохо.

«Что-то не так в Датском королевстве», — посетовал он.

Украина перебросила войска к Азовскому морю

Украина усилила группировку своих Вооруженных сил в Азовском море. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ. По словам генерал-полковника Сергея Попко, среди прочего на азовском направлении была увеличена численность сухопутных войск, а причиной этого являются «агрессивные действия России».