Золотову предложили секунданта

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поддержал главу Росгвардии Виктора Золотова в его порыве сделать из оппозиционера Алексея Навального «сочную отбивную». 33-летний депутат Брянской областной Думы вызвался стать секундантом в этом бою.
«Виктор Васильевич, мужчина! В самом широком смысле этого звания (не слова) готов быть секундантом на любой из утвержденных площадок! Навальный, слово за вами», — написал Минаков в Instagram.
Ранее News.ru сообщал о том, что вместо Алексея Навального на ринг с Виктором Золотовым готов выйти участник движения «За смену власти» Марк Гальперин.