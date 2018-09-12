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Золотову предложили секунданта
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Экс-чемпион Bellator готов стать секундантом Золотова 

News.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поддержал главу Росгвардии Виктора Золотова в его порыве сделать из оппозиционера Алексея Навального «сочную отбивную». 33-летний депутат Брянской областной Думы вызвался стать секундантом в этом бою.
«Виктор Васильевич, мужчина! В самом широком смысле этого звания (не слова) готов быть секундантом на любой из утвержденных площадок! Навальный, слово за вами», — написал Минаков в Instagram.
Ранее News.ru сообщал о том, что вместо Алексея Навального на ринг с Виктором Золотовым готов выйти участник движения «За смену власти» Марк Гальперин.
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