Трансгендер раскрыла секреты жизни в России

Новосибирский айтишник сменил пол и рассказал местному порталу НГС, каково трансгендерам живется в России

По словам Екатерины, до смены паспорта в августе бывшей Александром, она с детства понимала, что хочет быть женщиной. Уже будучи школьницей, она всегда ходила с длинными волосами и ногтями, но одноклассники относились к ней «вполне адекватно» — «как к чему-то забавному».

При этом «поощрения» Екатерина никогда не чувствовала ни от собственных родителей, ни от любых других людей, почему и воспринимала свою трансгендерность как «смертный приговор». Однако, узнавая о таких же людях, как она, Екатерина понимала, что они «как-то ухитряются» жить в России.

Родители девушки «тяжело» смирялись с ее решением сменить пол, считая его «глупостью» и «подростковым максимализмом», однако позже «поняли» ее и «успокоились».

Екатерина призналась, что «готовилась к худшему» перед походом в госорганы ради смены документов, но на самом деле не столкнулась с «особыми» проблемами и сложностями.

«Все было по-взрослому, все серьезно», — описала она общение с руководителем загса.

Также девушка рассказала, что у нее не возникло проблем при трудоустройстве, хотя на тот момент у нее были еще «мужские» документы. По ее словам, коллеги не задают ей вопросов, не смотрят «косо», не мешают работать и продвигаться по карьерной лестнице.

Екатерина подытожила, что в России ей живется хорошо и безопасно, а «косыми» взглядами ее одаривают лишь «ровные пацанчики» в маршрутке.