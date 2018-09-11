Россияне собрались избавиться от лапши

При обсуждении темы здорового питания россияне чаще всего выражают готовность отказаться от лапши, супов, пюре и каш, которые надо лишь залить кипятком, сообщает холдинг «Ромир» во вторник, 11 сентября.

Согласно исследованию, об этом говорят 55 процентов респондентов. Половина из них (24,7 процента) поддерживает полный и категоричный отказ.

Треть опрошенных «Ромиром» также могут перестать покупать полуфабрикаты. Однако мало кто из россиян способен отказаться от мучных изделий и картофеля.

«Любителей еды, которую не надо готовить, оказалось всего 14,4 процента», — отмечают исследователи. Более же половины россиян пытаются следить за питанием и предпочитают легкую пищу, а 47 процентов респондентов следят за потреблением холестерина.

В июле в столичном Депздраве рассказали о росте числа подростков с избыточной массой тела и ожирением. Аналогичную тенденцию проследили в российском Минздраве и относительно взрослого населения страны.

Всего от избытка лишнего веса страдает 1,9 миллиона россиян, что на шесть процентов больше, чем в 2016 году.