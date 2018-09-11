Пока вы спали: Рубль бьет рекорды 

Скрипалей отравил «отряд убийц»
Шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравил отряд из шести убийц, сообщает Mirror. По словам собеседника таблоида в службах безопасности Великобритании, кроме уже заподозренных в преступлении россиян Руслана Боширова и Александра Петрова в деле могут появиться еще четверо «чистильщиков» — и все они граждане России.
Россияне отдохнули дольше и дороже
Летом 2018 года россияне стали на 9% чаще отдыхать за рубежом, чем в России, проводили там в среднем на 15% больше времени, платя за бронирование отелей в среднем на 29% больше. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствуют результаты исследования сервиса бронирования отелей Ostrovok. Доля заграничных бронирований составила 45%, его средняя стоимость — 45,4 тысячи рублей, а среднее время заграничного отдыха — 5,4 дня.
Рубль бьет рекорды
Курс рубля упал до двухлетних минимумов не только из-за обсуждения в США новых санкций против России, дела Скрипалей и слабости развивающихся рынков, но и из-за несогласованной финансовой политики властей РФ. Об этом «Коммерсанту» заявил главный аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, инвесторов беспокоит намерение ЦБ поднять ключевую ставку, тогда как правительство намекает на нежелательность этого шага.
В России подорожает рыба
Просевший рубль отразится на ценах на рыбу, сообщил RNS руководитель Федерального агентства по рыболовству. По словам Ильи Шестакова, среди прочего российская рыба — экспортно ориентированный товар, почему, «конечно», дорожает, когда падает курс рубля.
В России запретят обналичку с безымянных карт
Госдума хочет запретить обналичивать деньги с карт, которые никак не идентифицируют своего владельца. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава думского комитета по финансовому рынку. По словам Анатолия Аксакова, запрет снимать деньги с неперсонифицированных карт поспособствует «поддержке» безналичных платежей и борьбе с мошенниками.