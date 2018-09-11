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Назван самый «несчастный» месяц для россиян
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Назван самый депрессивный для россиян месяц 

Рамблер + ещё 7 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал самым «несчастным» для россиян месяцем февраль. Об этом сообщает Russia Today.
Выступая на IV Восточном экономическом форуме, Федоров рассказал, что осень, вопреки мнению многих, россияне переносят без депрессий, хотя «обострения» бывают и осенью, и весной.
«Я на самом деле никаких особых депрессионных приступов этой осенью не ожидаю. У нас насыщенная повестка дня», — подчеркнул он.
По словам главы ВЦИОМ, сейчас россиянам не до депрессии, так как их главный запрос — экономический подъем.
Ранее главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что осень может вызывать депрессию у эмоциональных людей. По его словам, речь идет о весеннем и осеннем обострениях аффективных расстройств. Врач пояснил, что нехватка солнца и опавшая увядающая листва создают «впечатление депрессии» у россиян.
Костюк посетовал, что жители страны не обращаются к врачам с жалобами на депрессию, хотя именно она становится причиной наркологических патологий, суицидального поведения и многих соматических заболеваний.
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