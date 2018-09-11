Глава ВЦИОМ назвал самый «несчастный» месяц для россиян

«Самый «несчастный» месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций. Обострения осенью и весной тоже бывают. Я, на самом деле, никаких особых депрессионных приступов этой осенью не ожидаю. У нас насыщенная повестка дня. Главный запрос, который есть у общества — запрос на экономический подъём. Тут не до депрессии», — отметил он.

В феврале глава ВЦИОМ рассказал, что около четверти российских граждан считают себя одинокими.