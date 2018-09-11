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Назвал самый «несчастный» месяц для россиян
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Глава ВЦИОМ назвал самый «несчастный» месяц для россиян 

RT на русском + ещё 3 53 минуты назад
Фото: flickr.com
Россияне больше подвержены депрессии не в осенние месяцы, как это принято считать, а в феврале. Об этом RT на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.
«Самый «несчастный» месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций. Обострения осенью и весной тоже бывают. Я, на самом деле, никаких особых депрессионных приступов этой осенью не ожидаю. У нас насыщенная повестка дня. Главный запрос, который есть у общества — запрос на экономический подъём. Тут не до депрессии», — отметил он.
В феврале глава ВЦИОМ рассказал, что около четверти российских граждан считают себя одинокими.
В Совете Федерации 2 февраля предложили подумать о возможном создании в России министерств одиночества и счастья.
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