Россиян отучат пить кнутом и пряником

По данным Минздрава, потребление спиртного в России стремительно снижается — с 18 литров на человека в 2008 году до 10,3 литра — в 2017 году. Тем не менее парламентарии считают, что к подобным цифрам надо относиться с определённым скепсисом, а антиалкогольную стратегию, которая избавит миллионы россиян от близкого знакомства с «зелёным змием», ещё только предстоит разработать.

Как убрать с рынка контрафакт

По смертности от употребления спиртного мы входим в первую тройку в мире после Китая и Индии

При этом различные федеральные министерства придерживаются явно разных взглядов на то, как нужно бороться с алкоголизацией населения. И нужно ли это делать вообще. «Напомню о недавно прозвучавших предложениях некоторых ведомств, к примеру, Минпромторга , смягчить запрет на продажу алкоголя вблизи школ, детсадов и больниц», — сказал Николай Герасименко. Если в настоящее время продажа спиртного запрещена в радиусе 300 метров от таких организаций, то в ведомстве считают разумным уменьшить «расстояние трезвости» до 20-50 метров. «Высказываются и идеи о том, чтобы вернуть рекламу алкоголя на телевидение», — напомнил Николай Герасименко.

Депутат отметил, что «серьёзной, вдумчивой и структурированной программы» по борьбе с алкоголизацией населения в России не разработано до сих пор. А такая стратегия нужна. «И на неё необходимо выделять специальное финансирование», — подчеркнул он.

В том, что данные Правительства о снижении потреблении алкоголя в стране не повод «почивать на лаврах» уверен и член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. «Определённый эффект от принятых за последние годы мер, бесспорно, есть, — признал сенатор в разговоре с „Парламентской газетой“. — Потребление алкоголя на душу населения уменьшилось. Но дело в том, что указанные цифры не вполне корректно отражают реальную картину. В данном случае учитывается только легально продаваемый алкоголь, а в нашей стране сейчас активно производится алкоголь в домашних условиях. И это никто не считает. Достаточно много и контрафактного спиртного, которое также никто не учитывает».

Без пропаганды здорового образа жизни обойтись не удастся

Парламентарии уверены, что бороться с пагубными привычками россиян нужно и дальше. «На законодательном уровне нужно и дальше ограничивать продажу алкоголя — и по времени, и по расположению, — считает Владимир Круглый. — Ещё одна проблема заключается в том, что очень много контрафактного алкоголя распространяется в курортных зонах. Бесконечные бесплатные дегустации — фактически, это продажа контрафактного спиртного. И делается это совершенно открыто, никак не преследуется, на это нужно обратить внимание Росалкогольрегулированию и тем органам которые должны за этим следить».

При этом сенатор уверен в том, что действовать нужно не только запретительными мерами. «Параллельно необходима более активная пропаганда здорового образа жизни, мотивация людей к тому, чтобы уменьшать потребление алкоголя. Надо объяснять молодёжи, что успешная карьера возможна только у трезвых людей», — сказал он.

Одним из методов подобной мотивации стал Всероссийский день трезвости, причём отмечать его начали больше ста лет. Впервые мероприятие прошло в 1911 году в Санкт-Петербурге под лозунгом «Наше благополучие — в полнейшей трезвости!». В 1913 году День трезвости признали официальным торжеством. Эту идею активно поддерживала Церковь и интеллигенция, а также некоторые представители правящего класса страны. Это существенно облегчало решение многих вопросов, связанных с организацией праздника и его финансированием. Приурочены торжества были ко дню Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи. В этот день верующие соблюдают строгий пост.

Во времена Советского Союза, как имеющий религиозные корни, праздник был забыт. Однако с 2005 года традицию возродили.

Знаете ли вы, что…

— Каждый восьмой автовладелец, устроивший аварию на дороге, был пьян.

— В человеческом мозгу находится огромное количество кровеносных сосудов и капилляров, отравление нервных тканей мозга этиловым спиртом будет происходить в 16 раз быстрее, чем в других органах и системах.

— По заключению судмедэкспертизы, практически 80 процентов самоубийств приходится на людей в состоянии алкогольного опьянения.

Досье Какие ограничительные меры по продаже алкоголя действуют в России

— Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена. При подозрении, что потенциальному покупателю меньше 18 лет, продавцы обязаны потребовать у него документы, удостоверяющие личность.

— Временные ограничения на продажу алкоголя. В Москве в магазинах спиртное не продадут с 23 вечера до 8 утра. Некоторые регионы сверх федеральных норм приняли и собственные дополнительные ограничения по времени.

— Продажа алкоголя запрещена в определённых местах. В том числе речь идёт об остановках общественного транспорта, станциях метро, автовокзалах, автозаправках, местах массового скопления граждан, военных объектах и местах повышенной опасности. Также запрет на продажу алкогольной продукции действует на территории медицинских организаций, образовательных учреждений, объектов спорта. Нельзя реализовывать алкоголь в учреждениях культуры, за исключением тех, которые параллельно оказывают услуги общественного питания. А также на расстоянии менее 300 метров от этих объектов.

— Продажа алкоголя по датам. Многие регионы приняли решение запретить или существенно ограничить продажу алкоголя 25 мая (Последний звонок), 1 июня (День защиты детей), 1 сентября (День знаний и первый звонок).

— Реклама спиртных напитков запрещена на телевидении, радио, в печати.