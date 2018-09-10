Синдзо Абэ решил порадовать россиян

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке заявил, что Токио в октябре 2018 года еще больше облегчит визовый режим для россиян.
Абэ отметил, что в текущий перекрестный год России в Японии и Японии в России японцы и россияне «как никогда» проявляют очень большой интерес и внимание друг другу.
«Для ускорения такого направления с октября этого года будут приняты новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов», — сказал он.
Синдзо Абэ добавил, что хочет еще больше активизировать гуманитарные обмены между двумя странами.