Синдзо Абэ решил порадовать россиян

Япония облегчит визовый режим для россиян

Абэ отметил, что в текущий перекрестный год России в Японии и Японии в России японцы и россияне «как никогда» проявляют очень большой интерес и внимание друг другу.

«Для ускорения такого направления с октября этого года будут приняты новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов», — сказал он.

Синдзо Абэ добавил, что хочет еще больше активизировать гуманитарные обмены между двумя странами.