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Синдзо Абэ решил порадовать россиян
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Япония облегчит визовый режим для россиян 

Rambler News Service + ещё 12 2 часа назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке заявил, что Токио в октябре 2018 года еще больше облегчит визовый режим для россиян.
Абэ отметил, что в текущий перекрестный год России в Японии и Японии в России японцы и россияне «как никогда» проявляют очень большой интерес и внимание друг другу.
«Для ускорения такого направления с октября этого года будут приняты новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов», — сказал он.
Синдзо Абэ добавил, что хочет еще больше активизировать гуманитарные обмены между двумя странами.
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