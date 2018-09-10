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Остров Русский предложили сделать «территорией киборгов» 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ряд высокотехнологичных российских компаний предлагает сделать остров Русский во Владивостоке "территорией киборгов", сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"У нас есть инициатива группы российских технологических компаний сделать остров Русский территорией киборгов. Звучит фантастично, но для этих компаний это повседневный обычный бизнес", — сказал он.
Речь идет о бизнесе, работающем на рынке киберпротезов для людей с ограниченными возможностями.
"И сам по себе идеологический подход, который продвигают эти компании, что ты не лицо с ограниченными возможностями, а ты человек со сверхспособностями, мне кажется социально абсолютно правильным, перспективным. Он создает очень правильный идеологический посыл, в том числе для наших глобальных амбиций", — сказал Песков.
Компании просят предоставить им на острове Русский площадку, "песочницу", в рамках которой они могли бы создавать и отрабатывать различные программы. Компании хотят создать цифровую платформу, в рамках которой они собирали бы данные и обменивались ими, пояснил спецпредставитель.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
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