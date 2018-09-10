Пока вы спали: Россия не одолеет доллар 

Дипломатов РФ обвинили в «туалетном троллинге»
Посольство России в Великобритании пожелало подписчикам в Twitter доброго утра и было обвинено в «туалетном троллинге». Два дня назад дипломаты разместили в соцсети фотопейзаж российского острова Солсбери — части архипелага Земля Франца-Иосифа. Журналистка Сара Херст сочла это намеком на инцидент, произошедший в британском городе с тем же названием — отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Троллинг туалетного уровня», — прокомментировала она.
Крым обвинил Киев в подлости
Возобновление подачи Украиной воды в Крым при условии признания Россией оккупации полуострова — это цинизм и подлость, заявил РИА Новости зампред Госсовета Крыма Ефим Фикс. По его словам, вся деятельность властей Украины в отношении Крыма пронизана цинизмом и подлостью, а с поставками воды Россия и ее республика «сами разберутся», так же как сделали это во время энергоблокады Крыма Киевом.
Россия не одолеет доллар
Отказ России от доллара не сможет подорвать экономику США, сообщает «Ридус». По словам автора публикации, уход России в «истинные ценности» — золото — способен негативно сказаться на американской валюте, однако не «потопить» ее, так как весь мир по-прежнему заинтересован в производимых в США товарах и услугах, а также в военной мощи «самой сильной армии мира».
Кондитеры обратились к Медведеву
Российским кондитерам не хватает сухого белорусского молока. Об этом, как сообщает «Коммерсант», в письме на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева написал исполнительный директор кондитерской ассоциации «Асконд». По словам Вячеслава Лашманкина, запрет на импорт сухого молока из Белоруссии уже привел к его дефициту в России, так как местные производители не способны производить его достаточно. Кроме того, Лашманкин отметил, что российское сухое молоко высокого качества дороже белорусского на 15-20%, что может сказаться и на ценах на кондитерские изделия.
Москвичи в страхе скупают квартиры
Августовский спрос на жилье в Москве «нехарактерно» вырос, сообщили «Коммерсанту» игроки рынка. По словам Ксении Цаплиной, директора по маркетингу девелоперской компании «Лидер», это может говорить о «тревожности» покупателей, решивших не откладывать покупку недвижимости. В «Группе ЛСР» также считают, что на увеличении спроса могло сказаться ожидание роста цен на жилье, а собеседники издания среди застройщиков отметили и вероятную роль в этом опасения повышения ставок по ипотеке.