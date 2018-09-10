«»Слабое звено"

Украинская писательница назвала русскоязычных сограждан «слабым звеном»

Украинская писательница Лариса Ницой опубликовала на Facebook пост с оскорблениями в адрес русскоязычных украинцев, назвав их "слабым звеном".

Ницой, комментируя ситуацию в городе Днепр (бывший Днепропетровск ), где ранее разразился скандал, связанный с требованием националистов выключить русскоязычные песни в кафе, заявила, что ее русскоязычные соотечественники уязвимы для "российской пропаганды". Как считает писательница, если человек говорит на русском языке, то "вирус захватывает его мозг", и "человек начинает смотреть на мир глазами россиянина".

При этом она назвала песни и фильмы на русском языке "вирусом", "прививкой" от которого, по ее мнению, является украинский язык.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября 2017 года на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.

В конце сентября 2017 года президент Украины также подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Лариса Ницой известна как ярая поборница украинского языка. Ранее она возмутилась из-за того, что украинские дети ничего не знают о националисте Степане Бандере. Кроме этого, однажды она попросила девушку-кассира в магазине говорить с ней только по-украински, и не добившись своего, кинула в нее сдачу.