Венедиктов сообщил о фейковом видео на выборах

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов считает «намеренной фальсификацией» видео о вбросе бюллетеней на выборах мэра Москвы на избирательном участке №2342 в Юго-Западном округе столицы. Москве, сообщается в телеграм-канале штаба.

Венедиктов рассказал о том, что группа разбора штаба отсмотрела запись с этого участка.

«Сравнив этот ролик с реальным видео, выведенным на мониторе в общественном штабе, мы увидели явные различия: расстановка мебели и урн, на ролике с «вбросом» обычные урны, а на реальном участке КОИБы», — сказал он, отметив, что наблюдатели впервые столкнулись с намеренной фальсификацией.

Венедиктов сообщил о фейковом видео на выборах

В восемь утра Общественный штаб по наблюдению за выборами приступил к наблюдению за ходом голосования на выбора мэра столицы. Открыты 3808 избирательных участков. 209 из них — экстерриториальные участки, расположенные в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Все участки оборудованы камерами видеонаблюдения.