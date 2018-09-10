Камчатка усыпана тоннами гниющего лосося

В лесах и на дорогах Камчатки гниют тонны лосося. При этом подбирать выброшенный улов нельзя под страхом четырехлетнего тюремного срока, пишут пользователи соцсетей.

Рыбу едят медведи. По данным издания Regnum, голодные звери оккупировали лесополосы. Рыбы им не хватает, и они нападают на дачников и грибников. Свою реакцию увиденного местные рыболовы записывают на видео.

В этом году на Камчатке самый удачный рыболовный сезон за последние 110 лет. Рыбаки добывают до 15 тысяч тонн лосося в сутки. Такого никто не ожидал.

Алексей Аронов, директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка: «Рыба стайная, пугливая, заходит куда-нибудь, например рядом с Аляской , вдруг там происходит какой-нибудь небольшой подземный толчок, рыба пугается, поворачивает и плывет от Америки в Россию . Такое капризное поведение делает непредсказуемыми прогнозы по улову».

Но так поступать с уловом варварство, считают пользователи соцсетей. Рыболовы припоминают, что подобное уже случалось в 1989 году. Лосось и горбушу на Сахалине хоронили экскаваторами прямо в прибрежной полосе. Однако тогда на месте работала следственная группа из Москвы, было уголовное дело. Сейчас же такого нет, а рыбу выбрасывают по тем же причинам — не хватает мощностей для переработки, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев:

«Вылов колоссальный в этом году. Заводы не справляются с переработкой либо берут только икру, остальное выбрасывают. Но это еще полбеды. Большое количество рыбы дойдет скоро до Владивостока, попадет в пробку. Во Владивостоке не хватает мощностей для хранения именно этого сырца, даже в замороженном виде. Естественно, рыба портится очень быстро. Там будут колоссальные потери».

Из-за рекордных объемов добычи камчатского лосося цены на рыбу могут упасть, чего совсем не хотят производители — вот и выбрасывают рыбу прямо на берегу, отмечает агентство Regnum . При этом почти без рыбы остались многие регионы Дальнего Востока. В Хабаровском крае, например, ошиблась наука — лосось просто не пришел. О падении цен и о том, как поступать с излишками, говорит владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов

Сергей Миронов, владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба»: «Никто не хочет падения цены. Слишком много пойманной рыбы — это неизбежно падение цены. Значит, ее будут продавать дешевле, и, к сожалению, поставщикам это совсем не надо. Если чавыча сегодня стоит в Москве 800 рублей за килограмм, а на Камчатке при таком бешеном улове она будет стоить 30-40 рублей за килограмм — такое физически возможно, то никому не нужно по такой низкой цене продавать. Я боюсь, что ее просто не довезут, лишнюю выбросят, перестанут ловить. Как поступать? Да просто не ловить ее, дать ей зайти на нерест, отнереститься и вывести рыбу. Не надо вылавливать неводами и выбрасывать излишки».

Рыболовы очень ждут Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке. Они надеются на фоне восторженных отчетов местных властей о развитии промысловой отрасли задать волнующий их вопрос: почему никому не нужная рыба, полная икры, гниет на побережье Камчатки?