На месте гибели Захарченко установили камень памяти

В Донецке установили мемориальный камень на месте гибели Захарченко

На месте гибели главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко установлен мемориальный камень. Об этом сообщили РИА Новости.

Мемориал появился возле входа в кафе «Сепар».

На гранитном камне установили табличку, надпись на которой гласит: «Здесь трагически погиб глава ДНР, герой Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко ». Здесь же установлены две фотографии погибших.

Жители Донбасса продолжают нести цветы к месту трагедии. На тротуаре рядом с мемориальным камнем зажигают лампады.

В пресс-службе Захарченко рассказали, что памятный камень установили сослуживцы погибшего лидера ДНР на девятый день после его гибели.

Мемориал охраняется сотрудниками силовых структур республики.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что одной из целей убийства главы ДНР Александра Захарченко была дестабилизация ситуации.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва.