Директор РГБ оправдался за фото с Дапкунайте на столе в читальном зале

Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда объяснил модный показ итальянского дома Ermanno Scervino, который прошел в читальном зале учреждения и вызвал критику в соцсетях. По его словам, библиотека старается быть гостеприимной для общественности. Об этом он рассказал РЕН ТВ

«Библиотека — не религиозное учреждение и не кладбище. Мы должны оставаться открытыми для всех групп и сообществ, вне зависимости от научного уровня, религиозной принадлежности или политической позиции. Мы не можем пренебрежительно или уничижительно относится к любым сообществам, даже если и не разделяем их взгляды или образ жизни», — отметил директор РГБ.

Дуда добавил, что мероприятие было согласовано до того, как он вступил в должность, и признал, что оно «на грани». Он пообещал не проводить в залах библиотеки сомнительных банкетов и фотосессий.

«От себя лично я готов принести извинения тем, чье теплое отношение к Ленинке было задето появившимися в прессе фотографиями. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, и негативный опыт произошедшего также будет учтен», — сказал он.