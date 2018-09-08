Ещё
РПЦ обвинила Константинополь в искажении истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РПЦ обвинила Константинополь в искажении истории 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Священный Синод Русской православной церкви выразил решительный протест и "глубокое возмущение" в связи с назначением двух иерархов Константинопольского патриархата, представителей патриарха Варфоломея, "экзархами" этой церкви на Украине.
В специальном заявлении Синода, опубликованном в субботу на официальном сайте РПЦ, отмечается, что данное решение принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием. В РПЦ подчеркнули, что такой шаг является "грубейшим попранием церковных канонов", запрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви.
Московский Синод напоминает, что решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви.
"Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия", — указывается в заявлении.
Синод РПЦ также предупредил, что ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время.
Согласно коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата от 7 сентября, двое экзархов: архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада) — назначены в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". По сообщению представительства Константинополя при Всемирном совете церквей, оба они "служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата", передает "Интерфакс".
Вести.Ru: последние новости
РПЦ обвинила Константинополь в искажении истории Филиппинка вышла замуж за любимого на его похоронах В Донецке сегодня простятся с Александром Захарченко
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении214
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу163
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»57
В Москве произошла массовая драка294
Раскрыты подробности похорон Кобзона23
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
11:51
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу
Общество
00:13
В Москве произошла массовая драка
Происшествия
04:35
Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение