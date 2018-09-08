РПЦ обвинила Константинополь в искажении истории 

Священный Синод Русской православной церкви выразил решительный протест и "глубокое возмущение" в связи с назначением двух иерархов Константинопольского патриархата, представителей патриарха Варфоломея, "экзархами" этой церкви на Украине.
В специальном заявлении Синода, опубликованном в субботу на официальном сайте РПЦ, отмечается, что данное решение принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием. В РПЦ подчеркнули, что такой шаг является "грубейшим попранием церковных канонов", запрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви.
Московский Синод напоминает, что решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви.
"Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия", — указывается в заявлении.
Синод РПЦ также предупредил, что ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время.
Согласно коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата от 7 сентября, двое экзархов: архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада) — назначены в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". По сообщению представительства Константинополя при Всемирном совете церквей, оба они "служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата", передает "Интерфакс".