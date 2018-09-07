«Мясо не видим»: найдена бутылка с письмом из СССР

В челябинском роддоме нашли жалобное письмо из СССР в бутылке водки

В челябинском роддоме №3 в ходе ремонта бригада рабочих нашла в стене бутылку водки с письмом из прошлого, а именно — из 1980 года, передает сайт kp.ru. В письме, в частности, называется зарплата рабочих того времени.

«1980 год. 16 октября. Здесь работала бригада плотников Горланова Николая. Плотники Лавренов Михаил, Литвиненко Михаил, Аникин Федор и другие. Всего 16 человек. Зарплата плотника 5-го разряда: 180 — 200 рублей в месяц», — написали авторы.

Также они пожаловались на отсутствие полноценного рациона в питании.

«С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу: неграм Камбоджии, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны. Кто найдет эту записку, сообщите. Пока все. До свидания. Лавренов», — резюмируется послание.

Спустя почти 40 лет сотрудники роддома решили найти тех плотников и опубликовали письмо в соцсети. Может, кто узнает этих людей, принимавших участие в строительстве роддома, и откликнется.

«Рабочие снимали дверные косяки и сверху обнаружили нишу. В ней и лежала эта бутылка с письмом, закрытая выструганной деревянной пробкой.

Она была обернута в клочок пожелтевшей газеты. Я находилась в это время рядом и видела, как достали находку», — рассказала акушерка ГБУЗ ОКБ № 3 Наталья Цветкова.

В марте нынешнего года на одном из австралийских пляжей местная жительница обнаружила бутылку с посланием, которое было брошено в океан 132 года назад.

Австралийка Тоня Иллман, прогуливаясь с семьей по пляжу, заметила поблескивающую на солнце бутылку, в которой что-то было. Находку забрали домой и высушили, а когда откупорили, то обнаружили внутри бланк на немецком языке с выцветшими записями, сделанными от руки.

Эти записи удалось прочесть. Сообщение было датировано 12 июня 1886 года. В нем говорилось, что бутылка была брошена за борт с немецкого парусного судна «Паула». Координаты обозначали расстояние в 950 километров от западного побережья Австралии.

Находку отнесли в музей, и специалисты подтвердили возраст послания — письмо пришло из XIX века. Бутылка проплавала в океане 132 года, прежде чем прибилась к берегу и была найдена. Ранее самым старым письмом в бутылке было послание, найденное через 108 лет после отправки.

В августе прошлого года сообщалось, что семилетняя Саммер Смит из США в 2015 году выбросила в воду послание между побережьем Флориды и Багамскими островам. Через два года дрейфующую бутылку выловили в Нормандии (Франция).

«Если вы найдете эту записку, то знайте, что мое имя Саммер, моя фамилия — Смит, я учусь во втором классе в школе епископального округа», — сообщалось в записке.

Написать письмо помогла девочке ее няня — Александра. Саммер указала ее контактные данные и нарисовала американский флаг. Владельцы кемпинга, которые нашли послание, связались с Александрой, и она сообщила эту неожиданную новость хозяйке письма и ее матери. Через фейсбук хозяева пригласили в гости американцев.

Летом 2015 года на немецком острове Амрум была обнаружена стеклянная бутылка с запечатанным внутри посланием. В письме указано, что оно было отправлено Джорджем Паркером Биддером, президентом Морской биологической ассоциации Великобритании, а его цель — исследовать скорость и направление морских течений.

Письмо было обнаружено Марианной Уинклер и ее мужем во время отдыха на острове Амрум. Через стекло виднелась записка со словами «Разбейте бутылку». Сначала супруги попробовали достать послание, не разбивая, но в итоге им все равно пришлось последовать инструкции.

Внутри обнаружилась открытка и записка с просьбой сообщить о находке в Морскую биологическую ассоциацию Великобритании в городе Плимут, и рассказать, где и как была найдена бутылка. В записке обещалось за это вознаграждение — один шиллинг.

Найденная ими бутылка оказалась одной из 1020 бутылок, брошенных в Северное море в 1904 — 1906 годах Джорджем Паркером Биддером, бывшим в то время президентом Морской биологической ассоциации.

Послания в бутылках были способом исследовать глубинные морские потоки, а бутылки специально были сконструированы так, чтобы течение несло их в непосредственной близости от морского дна.