Тест: Вы виновны в отравлении Скрипалей?

Да, против России выдвинули очередные «убедительные обвинения». Среди аргументов — Боширов и Петров были в Лондоне в марте этого года (когда был отравлен Скрипаль) и даже ездили в Солсбери, где он живет.

Как известно, при большом желании обвинить в чем-либо можно кого угодно. Если надо — доказательства найдутся (вспомним времена инквизиции). Мы полагаем, что обвинить в отравлении Скрипалей можно даже вас, и готовы подобрать нужные доводы. Не верите? Пройдите тест.