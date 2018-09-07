Тест: Вы виновны в отравлении Скрипалей? 

США, Германия, Франция и Канада согласились с выводами Британии по делу Скрипалей. Страны сочли правдоподобной версию о причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери двух мужчин — Александра Петрова и Руслана Боширова. Эти люди, как утверждают в Лондоне, имеют российское гражданство и служат в ГРУ.
Да, против России выдвинули очередные «убедительные обвинения». Среди аргументов — Боширов и Петров были в Лондоне в марте этого года (когда был отравлен Скрипаль) и даже ездили в Солсбери, где он живет.
Как известно, при большом желании обвинить в чем-либо можно кого угодно. Если надо — доказательства найдутся (вспомним времена инквизиции). Мы полагаем, что обвинить в отравлении Скрипалей можно даже вас, и готовы подобрать нужные доводы. Не верите? Пройдите тест.