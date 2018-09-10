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Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
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Сотрудница роддома прокомментировала челябинскую «капсулу времени» 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Сотрудница родильного дома областной клинической больницы №3 в Челябинске, где на прошлой неделе во время ремонта нашли бутылку с датированной 1980 годом запиской от плотников, Наталья Цветкова сообщила РИА Новости подробности о находке, описывающей жизнь в те годы.
Как сообщалось в соцсети "ВКонтакте" в группе, посвященной Челябинску, рабочие во время ремонта роддома №3 в начале сентября нашли бутылку из-под водки с запиской, датированной 1980 годом, от 16 плотников, работавших в роддоме в то время. Они пишут о своей зарплате в 180-200 рублей в месяц, о том, что с продуктами все в порядке, но "мясо мы не видим годами". Также они сообщают в записке, что "наш руководитель Брежнев отправляет все заграницу неграм… в общем, жить не очень легко, в мире неспокойно".
"Записку нашли на 4-м этаже, когда сломали дверные косяки во время ремонта — сейчас идет плановый ежегодный ремонт. Там была ниша, в ней лежала бутылка, которую и достали рабочие. Пробка самодельная, выструганная чурочка, обернутая клочком пожелтевшей газеты. Письмо написано на тетрадном листке, он вообще, как новый", — рассказала Цветкова в понедельник агентству.
Она уточнила, что роддом 1980 года постройки.
В пресс-службе челябинской областной клинической больницы № 3, в состав которой входит роддом, РИА Новости подтвердили, что здание роддома закрыто до конца сентября, там в настоящее время ведется ремонт. Прокомментировать информацию о найденной бутылке с запиской в пресс-службе не смогли, добавив, что роддом действительно построен примерно в 1980-х годах.
Послание времен СССР в бутылке из-под водки, найденное в Челябинске во время ремонта в родильном доме.
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