Пока вы спали: в России вновь дорожают машины 

Почему дорожают авто
«Известия» рассказали, почему в России вновь дорожают машины. Первой причиной увеличения цен являются растущие курсы доллара и евро, второй — изменившиеся ставки акцизов на автомобили мощностью более 200 лошадиных сил, а третьей — то, что сами автомобили становятся лучше и обзаводятся новыми опциями.
Россияне получат контроль над личными данными
В России появится сайт, который позволит россиянам узнавать об использовании их персональных данных и запрещать это. По данным «Известий», паспорт правительственной программы «Цифровая экономика» подразумевает, что такой интернет-ресурс станет доступен гражданам в последней четверти 2018 года. В Роскомнадзоре изданию сообщили, что сайт уже разрабатывается, а целью его появления станет информирование россиян об обработке их данных.
Нелегальный табак завоевывает Россию
Доля нелегально проданных в России сигарет выросла в семь раз за два года. Об этом со ссылкой на подсчеты исследовательской компании Kantar TNS сообщает «Лента.ру». Если в 2016-м доля нелегальных сигарет составляла около 1% табачного рынка, то в первой четверти 2018-го — уже 7,7%. Сергей Головко, вице-президент компании Japan Tobacco International, объяснил это ростом цен на сигареты. В свою очередь, исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов отметил, что большая часть нелегальных сигарет попадают в Россию из стран Евразийского экономического союза, главным образом из Белоруссии.
Юрист из США признала Крым российским
Крымский референдум 2014 года был законным, заявила РИА Новости юрист из США Сильвия Демарест, которая находится на полуострове в составе американской делегации. По ее словам, Крым стал частью России исключительно благодаря законному волеизъявлению местных жителей и едва ли когда-либо вернется в состав Украины.
«Я расскажу об этом всем в Америке», — добавила она.
Путин поправил пенсионную реформу
Президентские поправки к проекту закона о пенсионной реформе были внесены в Госдуму, сообщает «Коммерсант». Среди прочего Владимир Путин предложил депутатам одобрить увеличение возраста выхода на пенсию для женщин не до 63, а до 60 лет, пополнить Уголовный кодекс положением о наказании за увольнение работников, достигших предпенсионного возраста, а также сохранить налоговые льготы, полагающиеся пенсионерам, в нынешних возрастных границах.