Рогозин высмеял фото «отравителей Скрипалей»

Ранее британская прокуратура предъявила двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли, назвав их сотрудниками ГРУ . В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

🙂 pic.twitter.com/lH8HYPYuSU— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 6 September 2018 Рогозин опубликовал кадр из фильма "Афоня", сопроводив его комментарием: "Александр Петров и Руслан Боширов в ожидании Скрипалей. (Фото британской разведки)".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.