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Рогозин высмеял фото «отравителей Скрипалей»
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Рогозин высмеял фото «отравителей Скрипалей» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высмеял выводы британских следователей по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Ранее британская прокуратура предъявила двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли, назвав их сотрудниками ГРУ. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
Рогозин опубликовал кадр из фильма "Афоня", сопроводив его комментарием: "Александр Петров и Руслан Боширов в ожидании Скрипалей. (Фото британской разведки)".
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
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