Крым идет на новый рекорд

Крым может побить рекорд посещаемости времен СССР

Число туристов, посетивших Крым в 2018 году, может превысить рекорд в шесть миллионов человек, установленный еще в СССР. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов сегодня на встрече с делегацией из США

— В этом году у нас аншлаг в туризме, очень большое количество, — цитирует Константинова ТАСС. — Мы приближаемся к рекорду посещаемости, ожидаем более шести миллионов туристов впервые после развала Советского Союза.

Как добавил спикер Госсовета, в Крыму этому рады, поскольку увеличение турпотока приведет к росту региональной экономики.

Он также сообщил о росте числа туристов из западных стран.

— Растет поток туристов из западных стран. Это очень хорошая новость. Приезжайте к нам отдыхать, — сказал он гостям из США.