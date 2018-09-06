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Крым идет на новый рекорд
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Крым может побить рекорд посещаемости времен СССР 

Российская Газета + ещё 4 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Число туристов, посетивших Крым в 2018 году, может превысить рекорд в шесть миллионов человек, установленный еще в СССР. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов сегодня на встрече с делегацией из США.
— В этом году у нас аншлаг в туризме, очень большое количество, — цитирует Константинова ТАСС. — Мы приближаемся к рекорду посещаемости, ожидаем более шести миллионов туристов впервые после развала Советского Союза.
Как добавил спикер Госсовета, в Крыму этому рады, поскольку увеличение турпотока приведет к росту региональной экономики.
Он также сообщил о росте числа туристов из западных стран.
— Растет поток туристов из западных стран. Это очень хорошая новость. Приезжайте к нам отдыхать, — сказал он гостям из США.
В конце августа министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что с начала 2018 года Крым уже 5,3 миллиона туристов. Для подсчета турпотока были использованы данные аэропорта Симферополь, ФКУ "Упрдор "Тамань" — оператора Крымского моста и пограничных пунктов пропуска на границе с Украиной.
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Комментарии24
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