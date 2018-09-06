Пока вы спали: Счета россиян заблокируют по закону 

Минфин недоволен идеей РСА по ОСАГО
Министерство финансов готово рассмотреть сокращение срока обращения за выплатой по ОСАГО, но не до пяти дней, как предлагает Российский союз автостраховщиков. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, пяти дней будет мало тем, кто, например, оказался в больнице после аварии.
«30 дней может быть разумным сроком», — отметил он.
Счета россиян заблокируют по закону
Порядок и основания для блокировки банковских счетов россиян будут закреплены законодательно. По данным «Известий», Министерство финансов приступило к разработке соответствующего законопроекта. Ведомство планирует конкретизировать порядок и основания для блокировки счетов физических и юридических лиц, чтобы сократить число неправомерных блокировок.
Жилье в России дорожает по прихоти арендодателей
Аренда жилья в России дорожает по прихоти арендодателей, сообщает «Лента.ру». По данным интернет-сервиса «Циан», за минувшие 12 месяцев аренда однокомнатной квартиры стала обходиться дороже в 28 из 37 крупнейших городов страны (в среднем на 2,5%), двухкомнатной — в 22 (1,4%), трехкомнатной — в 19 (2%). Как отмечает издание, все это происходит на фоне санкций, финансовой нестабильности, ипотечного бума и других факторов, которые должны были бы снижать стоимость аренды.
В Крыму высадилась делегация из США
В Крым приехала делегация общественников из США, рассказал РИА Новости Валентин Козубский, один из организаторов визита американцев. По его словам, в делегацию входят четыре человека, визит которых продлится три дня. Целью их прибытия Козубский назвал желание общественников увидеть реальную обстановку в Крыму и «донести» правду о ней соотечественникам.
«Альбатросов» снова поднимут в небо
Самый большой самолет-амфибия А-40 «Альбатрос» будет производиться вновь, заявили РИА Новости в компании-разработчике проекта — Объединенной авиастроительной корпорации. Каких-либо деталей проекта в ОАК раскрывать не стали. «Летающие лодки» А-40 обладали рекордной максимальной взлетной массой (90 тонн), а в воздух впервые были подняты еще в 1986 году.