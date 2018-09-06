Россияне разуверились в сексуальности и непокорности

Россияне назвали семью, безопасность и надежность основными жизненными ценностями, стали больше ценить патриотизм и обращать меньше внимания на сексуальную привлекательность и непокорность, следует из исследования холдинга Ромир.

В ходе исследования Ромир респондентам предлагалось оценить каждую позицию из списка 25 ценностей и качеств личности по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 балл означал «совсем не важно», а 10 — «очень важно». Список приоритетов был сформирован на основе международных методик, которые традиционно используются в маркетинговых исследованиях для оценки эмоционального восприятия.

Аналогичное исследование важнейших ценностей и качеств, которыми руководствуются россияне, проводилось в 2012 году. По итогам нынешнего опроса выяснилось, что за шесть лет система ценностей граждан осталась достаточно стабильной. Приоритеты не изменились, однако распределение мест в топ-10 стало несколько другим.

На первую строчку списка россияне поставили семью: максимальный балл этой ценности присвоили 56% респондентов (51% мужчин и 61% женщин). При этом в 2012 году семья находилась на второй строке списка, уступив первое место безопасности. Теперь ценности поменялись местами. По данным нового исследования, безопасности присвоили высший балл 51% респондентов (46% мужчин и 55% женщин).

На третьем месте оказалась надежность — о ее максимальной важности заявили 42% опрошенных (38% мужчин и 46% женщин). В 2012 году, надежность в списке приоритетов жителей страны также занимала третье место.

Свои позиции сохранила и честность — и шесть лет назад, и сейчас в списке приоритетов ее поставили на четвертое место. На пятую строку рейтинга россияне поместили достаток. При этом данная ценность для россиян приобрела большую важность, чем шесть лет назад, когда достаток занимал восьмую позицию.

Сразу три пункта прибавила образованность, которая поднялась с десятого на седьмое место. А вот оптимизм и окружение, наоборот, упали и заняли восьмое и девятое место, в то время как в 2012 стояли на пятом и шестом.

За пределами десятки приоритетов самую большую ценность приобрел патриотизм, который поднялся в списке сразу на восемь строк — на 11 место. Также намного больше россияне стали ценить новаторство, которое оказалось на 19 месте, поднявшись с 24 строки.

В то же время такие качества и ценности, как духовность и щедрость, потеряли свои позиции — духовность опустилась в рейтинге на две строки вниз, а щедрость — на три. Однако лидерами падения оказались вдохновение и сексуальная привлекательность. Эти качества, которые ранее находились на 16 и 17 местах соответственно, переместились на 23 и 24 позицию — в самый низ рейтинга, который, как и в 2012 году, замыкает непокорность.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России. Выборка репрезентирует взрослое население России.