В Италии бордель с куклами оказался необычайно популярен

Первый итальянский бордель с секс-куклами оказался необычайно популярен

В Италии открылся первый в стране бордель с секс-куклами вместо проституток. Об этом сообщает издание The Local.

Заведение не афиширует своего адреса, но известно, что оно располагается на северо-западе Турина. Клиентам предлагают восемь кукол из силикона: семь с женской внешностью и одну с мужской. 30 минут с одной из них обойдутся в 80 евро (около 6,2 тысячи рублей). После каждого сеанса игрушки тщательно моют в течение двух часов.

Хозяева борделя утверждают, что услуга пользуется бешеным спросом. Желающие стали обращаться к ним еще до открытия заведения. В результате график его работы в ближайшие недели оказался расписан заранее.

«Мы забронированы на недели вперед, за некоторыми маленькими исключениями», — цитирует итальянский Wired представителя компании.

В феврале сообщалось, что в Париже открылся первый французский бордель с секс-куклами. Игрушки предлагали в аренду по 89 евро за час. Спустя два месяца стало известно, что заведение оказалось под угрозой закрытия из-за жалоб недоброжелателей, обвиняющих его в аморальности и пропаганде культуры насилия.