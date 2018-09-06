Россияне стали реже жениться

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За год число браков в России уменьшилось на 12% 

360tv.ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
За семь месяцев 2018 года в России поженились на 12% меньше пар, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
В январе–июле текущего года было заключено 495,5 тысяч браков, а в 2017 году — 561,2 тысячи.
Эксперты ведомства утверждают, что осенью статистика улучшится, но не намного. Они считают, что ситуация связана с демографическим кризисом 90-х годов ХХ века. В эти годы родилось малочисленное поколение, которое сейчас заключает союзы. Но есть и другая причина.
«Молодые люди не хотят заключать браки, потому что не чувствуют экономической стабильности в своей жизни. Они предпочитают сначала построить карьеру, твердо встать на ноги и только после этого вступать в брак», — сообщил изданию эксперт, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
Самое большое количество свадеб было сыграно в 1960 году, когда в брак вступили 1,5 миллионов пар.
В начале августа Росстат сообщил, что число браков в России за десять лет сократилось на 16,9%.
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