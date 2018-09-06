Россияне стали реже жениться

За год число браков в России уменьшилось на 12%

За семь месяцев 2018 года в России поженились на 12% меньше пар, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В январе–июле текущего года было заключено 495,5 тысяч браков, а в 2017 году — 561,2 тысячи.

Эксперты ведомства утверждают, что осенью статистика улучшится, но не намного. Они считают, что ситуация связана с демографическим кризисом 90-х годов ХХ века. В эти годы родилось малочисленное поколение, которое сейчас заключает союзы. Но есть и другая причина.

«Молодые люди не хотят заключать браки, потому что не чувствуют экономической стабильности в своей жизни. Они предпочитают сначала построить карьеру, твердо встать на ноги и только после этого вступать в брак», — сообщил изданию эксперт, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Самое большое количество свадеб было сыграно в 1960 году, когда в брак вступили 1,5 миллионов пар.