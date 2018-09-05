Не лей мне спирт на рану: правила продажи антисептиков ужесточат

Борьба с нелегальным оборотом этилового спирта в России в ближайшее время будет усилена. Росалкогольрегулирование планирует ужесточить наказание за незаконную продажу медицинского спирта и отменить оборот спиртовых антисептиков. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» , рассказали, что эти вещества продолжают пользоваться популярностью в регионах, а открыть компанию по их производству не составляет особого труда.

Российские власти усилят борьбу с нелегальным оборотом медицинского спирта. Об этом сообщил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

«Это усиление ответственности за незаконный оборот медспирта, пресечение его поставок на нелегальный рынок, включая меры по изъятию транспортных средств и емкостного оборудования, отмена оборота антисептических медицинских растворов и другие», — заявил он в интервью РИА «Новости».

Что в РАР считают антисептическими медицинскими растворами, «Газете.Ru» оперативно сообщить не смогли. Согласно официальной классификации, к ним относятся в том числе спиртовые растворы йода и бриллиантовой зелени («зеленки»).

Руководитель практики здравоохранения юридической компании «Пепеляев-групп» Александр Панов полагает, что под ними подразумеваются в первую очередь средства гигиены — например, гели для рук.

«Их никто не пьет. Видимо, в РАР считают, что из них можно извлечь спирт, и как-то его использовать. Но звучит это как-то нереально. Можно купить питьевой спирт, а не делать такую сложную химическую операцию. В СССР существовали разные способы выделения спирта из разных субстанций, но сейчас этим никто не занимается», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

Что касается нелегального оборота медицинского спирта, то купить его в чистом виде в большинстве аптек и сейчас практически невозможно. Однако его можно заказать через интернет — некоторые россияне используют препарат для изготовления различных настоек, в том числе и в более-менее промышленных масштабах. Впрочем, для баров и ресторанов это чревато лишением лицензии на продажу крепкого алкоголя, а, кроме того, нередко это экономически нецелесообразно.

Глава РАР Игорь Алешин также заявил, что на российском рынке до сих пор остаются проблемы с нелегальным оборотом алкогольных суррогатов — то есть дешевых бытовых средств (лосьонов и ароматизаторов) и медицинских настоек, например, боярышника.

«Перечисленные спиртосодержащие жидкости приобретаются в основном для употребления внутрь. Главное конкурентное преимущество суррогатов — низкая цена. А главная опасность — реальный риск для жизни и здоровья потребителя», — отметил Алешин.

Напомним, что в декабре 2016 года президент России Владимир Путин запретил розничную торговлю парфюмерно-косметических средств, товаров бытовой химии и средств личной гигиены, в которых доля этилового спирта превышает 25%.

Это произошло после массовых отравлений спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник», которые были зафиксированы в Иркутске в декабре 2016 — январе 2017 года. В области тогда ввели режим чрезвычайной ситуации. Всего из-за отравления погибли 78 человек.

Однако под запрет попал только «бытовые» настойки-лосьоны, а в аптечных сетях «медицинские» настойки боярышника, пиона и перца еще продаются, заявил глава РАР.

В конце августа Роспотребнадзор заявил, что в 2018 году число отравлений алкоголем уменьшилось на 20% по сравнению с 2016 годом — с 8283 до 6789 случаев. «Хотя Минздрав последние два года пытается решить этот вопрос, он все еще сохраняется. Одним взмахом запретить ничего не удастся. Если мы откроем закон „О защите прав потребителя“, мы увидим статью, которая обязует Роспотребнадзор исключать из рынка товары, причиняющие вред здоровью россиян. То, что это не происходит — это уступка населению. Однако она обходится людям жизнью», — заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский «Газете.Ru».

Саверский отметил, что и бытовые, и медицинские спиртовые настойки являются токсичными.

«Представьте, что у нас будет в свободной продаже цианистый калий — разница с «Боярышником» невелика. Хотя препарат преподносится как лекарственное средство, медицинский эффект в нем близок к нулю. По сути, это дешевый аналог водки», — отметил эксперт.

Пик потребления такого рода напитков был зафиксирован еще в 90-е годы, напоминает Александр Панов.

«Тогда их продавали под видом дешевых пищевых добавок — то есть БАДов. Сегодня этот тип товаров легко регистрируется — это можно сделать за 50 тыс. рублей. Открыть компании, производящие лосьоны и прочие средства гигиены, еще дешевле. Производителей такой продукции достаточно много, крупных — около десяти. «Боярышники» до сих пор пользуются спросом в регионах», — рассказал он «Газете.Ru».

Панов подчеркнул, что после трагедий с отравлениями в Иркутске индустрия боялась, что власти запретят все спиртосодержащие лекарства.

«Этого тогда не произошло, хотя прошло много проверок», — добавил он.

При этом, отметил эксперт, важно понимать, что во многих лекарствах содержится этиловый спирт.

«Главная история для рынка — это точность этих ограничений. Очень сложно придумать ограничительный критерий, под который попадет «Боярышник», но не подпадет нормальный лосьон. Вводить минимальную цену, как для обычного алкоголя, тоже неправильно, так как в таком случае власти констатируют, что все пьют эти лосьоны. Поэтому это очень сомнительная инициатива», — заключил Панов.

После отравлений в Иркутске правоохранители начали задержания производителей суррогата по подозрению в его производстве, распространении и хранении. 4 сентября 2018 года один из фигурантов уголовного дела о незаконной продаже «Боярышника» в Иркутске Руслан Юсибов получил 2 года и 7 месяцев колонии, а также штраф размером 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следователи установили, что в ноябре-декабре 2016 года Руслан Юсибов и Афиг Абасов незаконно продавали «Боярышник». Второй соучастник находится в розыске — он покинул территорию России до возбуждения уголовного дела. Дело в его отношении выделено в отдельное производство.