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Поведение российского депутата взбесило коллег
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Российский депутат взяла младенца на заседания и возмутила коллег 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Instagram
Депутат Астраханской думы Елена Шеина получила предупреждение за то, что принесла на совещания свою новорожденную дочь. Об этом написал ее муж, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин в своем Facebook.
К своему посту он приложил фотографию заключения комиссии по регламенту и депутатской этике. Из него следует, что Шеина дважды в августе появлялась на заседании комитетов с ребенком. При этом подчеркивается, что «работа указанных органов была затруднена».
«Часть 5 статьи 2 регламента Думы Астраханской области не допускает присутствия лиц, не являющихся депутатами Думы, на местах, отведенных для работы депутатов Думы. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения указанных норм и правил», — говорится в заключении комиссии.
Шеин добавил, что его жене были высказаны и более грубые претензии.
«Высказанные вами приватно пожелания нанять прислугу и оставлять Ольгу Олеговну (дочь — прим. «Лента.ру») с ней приняты быть не могут», — заявил он.
В июле в США модель Мара Мартин вышла на подиум в бикини, кормя грудью свою пятимесячную дочь. Ее участие в шоу было согласовано с организаторами мероприятия — журналом Sports Illustrated.
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