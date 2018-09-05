Главный вор России определился со «свитой»

Названный главным вором России Шишкан определился со «свитой»

Вор в законе Олег Шишканов (Шишкан), которого СМИ называют новым лидером преступной России , формирует свое ближайшее окружение. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает «Росбалт»

Александр, в частности, выполняет функции помощника, начальника службы безопасности и бухгалтера Шишканова. Левашов в настоящее время находится в США; он может как вернуться в Россию, чтобы занять место рядом с авторитетом, так и стать представителем Шишкана за рубежом.

Что касается Борисова, то он сможет стать помощником Шишканова лишь в ноябре 2018 года — после того, как освободится из колонии. Он был осужден на 3,5 года за незаконное хранение наркотиков, поэтому в настоящее время представляет интересы Шишкана в местах лишения свободы.