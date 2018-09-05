В России исчезнет женская профессия

В России исчезнет одна из женских профессий

Министерство науки и высшего образования России подготовило новый приказ, согласно которому из перечня профессий исчезнут стенографистка и секретарь-стенографистка.

Приказ об изменении Перечня профессий рабочих и должностей служащих разместиле на портале правительства, сообщает «Интерфакс»

В список добавили и новые должности: инструкторов-подводников (с девятью наименованиями профессии) и сиделки.

Также ведомство изменило названия профессий «маникюрша» и «педикюрша» на «специалиста по маникюру» и «специалиста по ногтевому сервису».