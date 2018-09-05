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В России исчезнет женская профессия
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В России исчезнет одна из женских профессий 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство науки и высшего образования России подготовило новый приказ, согласно которому из перечня профессий исчезнут стенографистка и секретарь-стенографистка.
Приказ об изменении Перечня профессий рабочих и должностей служащих разместиле на портале правительства, сообщает «Интерфакс».
В список добавили и новые должности: инструкторов-подводников (с девятью наименованиями профессии) и сиделки.
Также ведомство изменило названия профессий «маникюрша» и «педикюрша» на «специалиста по маникюру» и «специалиста по ногтевому сервису».
Ранее президент России Владимир Путин посчитал, что разделение профессий на мужские и женские устаревшим штампом.
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