«Что? Где? Когда?» неожиданно покинул ключевой игрок

Игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявил об уходе из клуба знатоков. О своем решении обладатель Хрустальной совы сообщил в Facebook.

«Двадцать лет в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?». Игра, изменившая жизнь. Игра, подарившая главные встречи в жизни. Игра, научившая многому. Но пора признать очевидное: время игрока телеклуба Ровшана Аскерова закончилось», — написал Аскеров.

Он подчеркнул, что решение покинуть клуб он принял самостоятельно и заявил, что займется поисками «новой игрушки на следующие 20 лет».