Ещё
«Что? Где? Когда?» неожиданно покинул ключевой игрок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Что? Где? Когда?» неожиданно покинул ключевой игрок 

Рамблер + ещё 11 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявил об уходе из клуба знатоков. О своем решении обладатель Хрустальной совы сообщил в Facebook.
«Двадцать лет в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?». Игра, изменившая жизнь. Игра, подарившая главные встречи в жизни. Игра, научившая многому. Но пора признать очевидное: время игрока телеклуба Ровшана Аскерова закончилось», — написал Аскеров.
Он подчеркнул, что решение покинуть клуб он принял самостоятельно и заявил, что займется поисками «новой игрушки на следующие 20 лет».
Ровшан Аскеров играл в командах Алеся Мухина, Алексея Блинова, Балаша Касумова. С 2009 года возглавлял собственную команду, куда помимо него входили 5 девушек.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максаковой дали 72 часа100
«Идет война, мы должны защищаться»414
«То ли взорвали, то ли сбили»137
Пассажиров самолета массово поразила неизвестная болезнь28
Над Луганском нависла угроза188
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
01:47
Пассажиров самолета массово поразила неизвестная болезнь
Происшествия Катастрофы
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:48
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко
Политика
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение