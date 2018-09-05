Химвыброс в Крыму увязали с действиями Киева

В Крыму увязали проблему химвыброса с перекрытием Киевом водоканала

Армянске 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

"Мы знаем, что большая химия зависит от большой воды. Мы прекрасно помним, кто крымчанам эту большую воду отрезал. Когда мы читаем двуличные публикации или статьи украинских средств массовой информации или так называемых общественников, которые рассказывают о том, что мы здесь почему-то не справились с ситуацией, то давайте посмотрим, а кто изначально эту ситуации с отсутствием воды вызвал на территории республики", — сказал Полонский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, химические производства требуют большого объема водоснабжения.

"Если мы возьмем за 100% весь объем воды, который тратится в сутки в Армянске, то лишь 40% уходит на жизнедеятельность самого города, а 60% — это та вода, которая идет на эти предприятия. Это основная масса воды. У нас толковые специалисты и федеральные, и наши местные, поэтому я думаю, что решение в любом случае будет найдено", — сказал Полонский.

Вице-премьер подчеркнул, что Армянск является моногородом, который крайне зависит от работы "Крымского Титана".

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции"). Сам кислотонакопитель, ранее пополнявшийся днепровской водой, за последние годы значительно обмелел.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.