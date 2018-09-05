В популярном городе запретили есть на улице

В популярном у туристов городе запретили есть на улице

Власти итальянской Флоренции запретили туристам есть на четырех улицах в историческом центре города. Об этом сообщает Daily Mail.

Закону вступил в силу во вторник, 4 сентября. Все принимающие пищу на улицах Виа де Нери (Via de Neri), Пьяццале дельи Уффици (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца дель Грано (Piazza del Grano) и Виа делла Нинна (Via della Ninna) с 12:00 до 15:00 и 18:00 до 22:00 будут оштрафованы на 500 евро.

Меры были приняты для того, чтобы защитить местных жителей от толп туристов, которые останавливаются перекусить прямо посреди улиц и мешают движению в городе. За исполнением нового закона будут следить волонтеры, которых и уполномочили выписывать штрафы.

В июне отель Angel's Peninsula в Мармарисе (Турция) запретил туристке из России выставлять в Instagram фотографии в бикини. По правилам гостиницы, на территории разрешено фотографироваться только в мусульманской одежде, однако россиянка Анастасия Монстович не знала об этом и опубликовала несколько снимков в купальнике с геотегом отеля.