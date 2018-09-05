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На феминистку завели дело за ненависть к мужчинам
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На блогера-феминистку из Омска завели дело за «возбуждение ненависти к мужчинам» 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело по статье "Экстремизм" возбудили в отношении жительницы Омской области Любови Калугиной, которая подозревается в публикации в интернете высказываний, "возбуждающих ненависть к мужчинам". Об этом в среду сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
"В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Экстремизм", — сказала Болдинова. Она пояснила, что женщина публиковала "высказывания и материалы, унижающие мужской пол и возбуждающие ненависть к мужчинам".
Любовь Калугина — радикальная феминистка, ведущая в интернете свой блог и два сообщества в соцсети "ВКонтакте". В своем блоге она рассказала, что правоохранительные органы якобы получили заявление от мужчины из Биробиджана, который усмотрел в феминистских шутках Калугиной оскорбление мужского пола.
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