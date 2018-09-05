Пока вы спали: Безработным смягчат ипотеку

Безработным смягчат ипотеку

Лишившиеся работы россияне могут получить право на реструктуризацию своей ипотеки. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава Центрального банка . По словам Эльвиры Набиуллиной, эта инициатива в настоящее время обсуждается в рамках подготовки стандартов ответственного ипотечного кредитования и пока не приняла конкретных очертаний. Президент ЦБ отметила, что, возможно, временная безработица даст право на реструктуризацию жилищного займа лишь один раз в жизни.

Разрыв Договора о дружбе с РФ обойдется Украине в 20 млрд

Разрыв Договора о дружбе с Россией обойдется каждому украинцу в 500 гривен, заявил в эфире канала «112» депутат Верховной рады Вадим Рабинович . Также парламентарий уверен, что денонсация соглашения с крупнейшим торговым партнером приведет к росту цен на Украине, а прекращение пассажирского железнодорожного сообщения между странами сделает украинцам «еще хуже».

Россиян хотят обложить новым сбором

Аналог курортного сбора может появиться во всех регионах России. По данным РБК, пополнение Налогового кодекса туристическим сбором уже с 2020 года в настоящее время обсуждают министерства финансов и культуры. По словам члена администрации Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова, с такой инициативой в правительство обратились власти нескольких регионов страны, а сама Северная столица может стать пилотным проектом по введению сбора.

Лавров назвал доллар кнутом США

Власти США используют доллар, чтобы наказывать другие страны. Об этом в эфире шоу Первого канала «Большая игра» заявил министр иностранных дел России. По мнению Сергея Лаврова, когда американцы хотят наказать какую-либо страну, они перестают обслуживать ее банковские операции в долларах.

Банки РФ предпочитают деньги россиян