«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»

Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты

Более десяти дней подряд город Армянск и его окрестности на севере Крыма накрывают выбросы удушливых кислотных испарений. Концентрация вредных веществ ночью превышает предельно допустимую. Дышать без маски или респиратора на улице трудно. Пока ни у кого нет понимания, когда эта «химатака» прекратится и каковы будут ее последствия для здоровья людей и их хозяйств. Детей из Армянска эвакуировали, хоть республиканским властям и не нравится это слово. Чрезвычайную ситуацию они объявлять не считают нужным и до поры вообще старались не замечать покрывшегося ржавчиной городка, пока его жители не забили тревогу на весь интернет. Подробности — в материале «Ленты.ру»

Ночь на среду, 5 сентября, для многих жителей Армянска прошла в тревожном ожидании звонков от детей, с которыми их вынудили расстаться столь неприятные обстоятельства.

«Только в девять вечера автобус выехал, хотя стояли и ждали отправки с двух часов дня, — рассказала «Ленте.ру» Ольга Олейник. В два ночи мне только дочка старшая позвонила, что, мама, ложись уже. А потом голова у меня болела. Не могла заснуть. Ничего не помогало. Перенервничали сильно».

Повезло тем, у кого кондиционеры. Остальным сидеть дома с закрытыми окнами при тридцатиградусной жаре, мягко говоря, трудновато. «Открываем окна, завешиваем простыней, чтобы воздух через нее проходил и очищался как-то. Раз в час меняешь простыню. Она уже становится коричневой. Пока стираешь ее, руки шершавыми становятся», — говорит Ольга.

Вообще руки у жительниц Армянска страдают больше всего. Ведь они, начиная с 24 августа, только и делают, что с утра до вечера счищают ржавчину с вещей и кухонной утвари. Самые тревожные из автолюбителей просто увозят свои машины из зоны поражения.

Дороги в Армянске обрабатывают содой, но, по мнению местных, делают это для видимости. Асфальт все равно остается жирным и скользким, а на качестве воздуха подобные процедуры и вовсе не сказываются или, по крайней мере, этого не ощущается.

«У меня на улице случайно упали солнцезащитные очки, — рассказывает Олейник. — Я их подобрала, надела. А потом когда уже дома сняла, то почувствовала жжение под глазами, и оно не проходило весь день, чтобы я не делала. Как бы я лицо не умывала, чем бы не намазывала».

Сообщалось, что маленьких детей эвакуировали в крымские санатории вместе с одним из родителей. Но за ночь, как отметила Ольга, увезли не всех. Воспитанники нескольких детсадов, по крайней мере, в среду, 5 сентября, еще сидели по домам.

«Многих родителей на платный отпуск двухнедельный с детьми не отпускают. Говорят, идите за свой счет. Но не у всех же есть накопления какие-то?» — сетует собеседница «Ленты.ру».

Она и сама собиралась уехать с младшим сыном, но пока из-за работы не удается.

За десять лет, которые Ольга живет в Армянске, ничего подобного здесь не случалось. «Может быть, что-то и прилетало, но чтобы листья на деревьях опадали в августе месяце… Вот сейчас я смотрю с балкона и все фруктовые деревья голые стоят, как в ноябре», — говорит она.

Испорчено все, что росло у жителей окрестностей в огородах. Для многих — это незаменимый источник пропитания.

Особенно не повезло знакомому Ольги, решившему заняться бизнесом по выращиванию пекинской капусты для салатов. «Она сгорела за два дня. Гектары!» — отмечает женщина.

Отчаявшийся предприниматель, по ее словам, обратился в прокуратуру . Оттуда пришли, чтобы зафиксировать гибель урожая, но в результате… оштрафовали самого заявителя за незаконно пробуренную скважину для воды.

О возможных жертвах среди людей или тяжких последствиях для здоровья от происходящего жители стараются не говорить даже на уровне слухов, чтобы не сглазить. А еще в Армянске переживают о жителях села Перекоп, расположенного еще ближе к вероятному источнику вредных выбросов.

Чаще всего страдают слизистая система организма и кожа. «Глаз течет, нос и горло заложено», — перечисляет Олейник типичные симптомы. У маленьких детей образуется сыпь, похожая на потничку, только она сильнее чешется.

Масок в городе не хватает. Их быстро раскупают, но вскоре эту проблему должны решить волонтерские организации из Крыма. «Она правда помогает только первые пять десять минут, — поясняет Ольга. — Говорят, намочите их, так будет лучше. А муж попробовал и, наоборот — стало только хуже. Сейчас много советов приходит, и не все они удачные».

В настоящее время город опустел. Детей не видно. Люди передвигаются по улице только по работе. Жители стараются заниматься привычными делами, чтобы не паниковать. Продать жилье и переехать в другое место они не могут: никто не купит, разве совсем за бесценок. «И раньше квартиры в Армянске не очень ценились», — подытожила Олейник.

Химзавод «Крымский титан» расположен в нескольких километрах от Армянска. На самой границе Крыма с Украиной. Впрочем, название этого градообразующего предприятия формально уже другое — ООО «Титановые инвестиции».

«Два цеха мощностью по 40 тысяч тонн. В России больше нигде нет такого производства. Есть на Украине в городе Сумы, но там оно в разы меньше», — рассказал «Ленте.ру» Виктор Мохов, еще один житель Армянска, работавший на «Крымском титане» начальником лаборатории наладки.

Главный продукт предприятия — двуоксид титана. Это порошок белого цвета, который используется в лакокрасочной, фармацевтической и других видах промышленности. На него большой спрос. Его производят из ильменита, который добывают в двух украинских ГОКах.

Оборудование заводское, по словам Мохова, работает исправно. «В прошлом году была небольшая авария. Крыша упала ночью в таком месте, где люди редко бывают. Испугались, выбежали и все», — отмечает он.

На производстве есть два опасных по вероятности выбросов места. Первое — там где происходит первичное разложение — это такие большие бочки, куда высыпается руда (ильменит), вливается серная кислота и подается так называемая толчковая вода.

«Почти всегда реакция сопровождается выбросом серного ангидрида — вредного вещества. Иногда вылетают и частички руды. Бывало идешь, особенно свежепобритый, и лицо сильно щиплет, но это недолго продолжается», — вспоминает Мохов.

Цех на заводе большой: высотой метров 20, шириной — 60. Цикл производства — недельный. И постепенно из черной руды делается белый порошок.

Второе опасное место — в конце цеха. Там стоят вращающиеся печи, в которых идет прокалка. Выделяются вредные газы, но они проходят очистку через фильтры. «Если технология не нарушается, то никакой утечки не будет. Там трубы такие высокие. И если бы что-то прошло, то были бы сразу заметны следы белого порошка в округе», — подчеркивает бывший сотрудник предприятия.

«Сейчас происходят выбросы непонятного газа, но все склоняются к мнению, что это сернистый альдегид СО2, — продолжает собеседник «Ленты.ру». — Откуда он взялся? Кто его знает. Есть разные версии. Я сначала к одной склонялся, потом — к другой. Общался со многими заводскими специалистами бывшими и еще работающими. Они говорят, что это кислотонакопитель».

Производство на «Крымском титане» запустили в 1972 году, и с тех пор в огороженную дамбой часть озера Сиваш сливаются стоки с серной кислотой. Главной бедой этого накопителя было его переполнение. Порой оставалось 20 сантиметров до верхнего уровня дамбы.

«Я, как директор комбината, приезжал на дамбу и лично замерял уровень. Не дай бог произойдет прорыв дамбы! И ждали и радовались каждому жаркому лету, когда уровень воды понижался», — рассказал «Ленте.ру» президент Российского союза химиков и бывший директор «Крымского титана» Виктор Иванов.

Одной из причин сегодняшних проблем с кислотой на «Крымском титане» Иванов назвал прекращение производства минеральных удобрений на основе остававшейся после производства диоксида титана слабой серной кислоты и фосфорита, который поставляли из Африки. Поставки последнего прекратились, и кислоту, которая могла пойти в дело, стали сбрасывать в накопитель.

До того как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по словам Иванова, у предприятия было водохранилище на 50 миллионов кубов. Его теперь нет. Стали брать воду из скважин. Каждый кубометр берегут. А еще туда же в кислотонапокитель идут хозяйственно-бытовые сбросы жителей Армянска.

«Завод берет их скважин порядка 40 тысяч кубов в сутки. Это много. Но ради экономии ее стали использовать повторно. В итоге стоки сократились, но концентрация кислоты в них увеличилась», — заметил Мохов.

По словам главы российского союза химиков, Армянск поражен не двуокисью серы, а хлороводородом.

«Сивашская рапа (натрий хлор) вступила в реакцию с серной кислотой. В результате получились сода и хлороводород, — пояснил Иванов. — Оказалось, что при жаркой летней температуре (50 градусов на солнце) он становится летучим. Я сам этого раньше не знал».

Обычные жители и химики сходятся в том, что ключевую роль для нынешнего ЧП сыграло аномально жаркое лето 2018 года.

«Я такого не припомню, хотя с 70-х здесь живу, — говорит Виктор Мохов. — С апреля месяца поднялась температура под 30 градусов. С тех пор так и стоит».

По его словам, за все лето дождь здесь прошел не более четырех раз. Кислотонакопитель превратился в белую пустыню. И северо-восточный гонит содержащие кислоту микрочастицы через село Перекоп в Армянск. Но страдает, впрочем, не весь город, а его первый, второй микрорайоны и район коттеджей.

Мохов также заметил, что выбросы принесло в город не 24 августа, когда жители обратили внимание на ржавчину, а еще в начале месяца. Первыми пострадали растения.

Ситуацию с кислотонакопителем прокомментировал в Instagram глава Крыма Сергей Аксенов : «Площадь этого "озера" — 42 квадратных километра, объем — 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Никаких диверсий не было. Причина образования конденсата — в перепаде ночных и дневных температур. Концентрация превысила допустимые нормы только в ночное время».

«Крымский титан» является единственным производителем диоксида титана, весьма востребованного в российской промышленности. Однако предприятие находится на грани банкротства. За ним уже судом установлено наблюдение по иску банка ВТБ , давшему химзаводу ссуду в размере 2,5 миллиарда рублей, которые затем куда-то растворились, пишет «Версия».

Кроме того, предприятие исторически было частью промышленности Украинской ССР и до сих пор получает ильменит из двух горно-обогатительных комплексов, находящихся на территории незалежной. Ресурсов у обоих комплексов осталось всего на несколько лет.

Попытка быстро закрыть завод с помощью громкого скандала и одновременно «выкурить» население моногорода с испорченной кислотой земли — это тоже одна из обсуждаемых обывателями версий «химатаки» на Армянск, наравне с диверсией, совершенной украинскими диверсантами (куда же без них).

Но кроме конспирологии, звучат и вполне конкретные претензии в адрес республиканской администрации.

«Я знаю одно, что наше крымское правительство не сразу зашевелилось, — рассказал «Ленте.ру» один из пользователей соцсетей, активно собиравших информацию об Армянске, под ником Максим Евгеньевич. — Все жители дышали этим с 24 числа и только после того, как люди стали массово обращаться в СМИ на материк, все зашевелились. Хотели скрыть факт выбросов. До сих пор говорят, что людям ничего не угрожает и ЧС не хотят вводить. Там реально, грубо говоря, глобальная экологическая катастрофа».

Впрочем, не только власти, но и опытные химики, такие как Виктор Мохов, не склонны преувеличивать значение проблемы.

«На месте прежнего сернокислотного цеха нашего завода (новый немцы, кстати, построили) там эти выбросы были постоянно. И что? Сейчас там цветут розы, виноградник, персиковые деревья, яблони. Это теперь оазис», — отметил Мохов.

А еще он не припомнит случаев гибели сотрудников завода, попавших под выброс.

Аксенов даже после решения о вывозе детей в санатории твердо настаивает на отсутствии реальной угрозы для оставшихся жителей.

«Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что, по заключению специалистов, угрозы здоровью людей нет, — написал он в своем Instagram. — Есть эффект раздражения слизистой дыхательных путей и глаз, но он не связан с заболеваниями. Количество обращений в больницу не увеличилось в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет».

В настоящее время работа предприятия приостановлена на двухнедельный срок.

«Есть мнение, что после полной остановки завода и сброса воды в кислотный накопитель ситуация кардинально улучшится, — цитирует Сергея Аксенова РИА Новости.

Далее, по словам главы республики, кислотонакопитель будут заливать водой. «Если вода из залива подойдет, то все равно мы сможем в сутки качать не более 60 тысяч кубометров, на это понадобится от четырех до пяти месяцев, — отметил он. — Сам же процесс начнется через полтора-два месяца, поскольку нужно проложить трубу. Никаких конкурсов для этого проводиться не будет».

В противном случае накопитель обработают специальными составами или даже закроют пленкой.