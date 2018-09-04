Умер Геннадий Мелехин

Старейший артист карельского Театра русской драмы Геннадий Мелехин скончался на 83-м году жизни, сообщают местные СМИ.

«Для всех нас, кто имел честь выходить с Геннадием Михайловичем на одну сцену, он был не просто партнёром — он был незыблемым авторитетом, учителем и наставником. Искромётный юмор, ироническое отношение ко всему происходящему, неиссякаемый источник житейской и профессиональной мудрости и огромная любовь и преданность театру — все эти уникальные человеческие качества вели нас за собой, помогали найти своё место в творчестве и жизни», — говорится в сообщении коллег Мелехина.

Народный артист России умер после продолжительной болезни. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Геннадий Мелехин родился 31 марта 1936 в Мордовии.

Театральное образование получил в Ленинграде, после служил в театрах в Саранске, Челябинске, Свердловске, Красноярске. С 1984 по 2006 гг. работал в карельском Театре русской драмы. Участвовал в телеспектаклях, был режиссером-постановщиком ряда спектаклей и концертных программ.