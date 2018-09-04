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Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
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Соловьев раскрыл тайну своего «сталинского» кителя 

Рамблер + ещё 1 3 минуты назад
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в твиттере видео, в котором рассказал о происхождении кителей из своих передач.
Журналист отметил, что многие видят в этом предмете гардероба отсылку к Иосифу Сталину.
На видео, имитируя произношение Сталина, Соловьев провел «сеанс разоблачения».
«Подозревают, что это ателье имени товарища Сталина», — сказал он, а затем снял пиджак и показал лейбл.
Телеведущий отметил, что имен «товарища Сталина» и «товарища Ким Ир Сена» там нет. По его словам, производителем кителя является европейская марка.
«Так что, поаккуратнее с комментариями, друзья», — заключил он.
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