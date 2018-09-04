Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя

Соловьев раскрыл тайну своего «сталинского» кителя

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в твиттере видео, в котором рассказал о происхождении кителей из своих передач.

Журналист отметил, что многие видят в этом предмете гардероба отсылку к Иосифу Сталину.

На видео, имитируя произношение Сталина, Соловьев провел «сеанс разоблачения».

«Подозревают, что это ателье имени товарища Сталина», — сказал он, а затем снял пиджак и показал лейбл.

Телеведущий отметил, что имен «товарища Сталина» и «товарища Ким Ир Сена» там нет. По его словам, производителем кителя является европейская марка.