В России нашли способ пустить туристов в «космос»

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В России придумали отправлять туристов в стратосферу на шарах 

РИА Новости + ещё 3 4 сентября 2018
Фото: Slingshotesports.com
Разработчики российской туристической системы полетов в стратосферу запустили на высоту 25,7 километров на гелиевых шарах космический скафандр "Сокол" с манекеном "Валерой" внутри, говорится в пресс-релизе компании "Стратонавтика".
"Подъём осуществлялся на кластерном стратостате, состоящем из шести шаров-зондов, наполненных гелием. Парашютная посадка произошла в 50 километрах от точки старта. Этот запуск стал первым испытанием будущей туристической системы полетов в стратосферу", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости во вторник.
В путешествие в стратосферу манекен (он состоял из камеры вместо головы и датчиков, рассованных по скафандру), называемый внутри компании "Валерой", отправился из Николаевска в Волгоградской области. Видео полета транслировалось в прямом эфире.
В первом тестовом запуске проверялись система подъема кластерного стратостата, система отделения полезной нагрузки, показания температурных датчиков в различных частях скафандра, радиосвязь и управление.
"Всё сработало хорошо, и теперь мы сможем создавать сборки, способные поднять человека в скафандре. Это не только дешевле использования больших стратостатов с герметичной капсулой, но и, по нашим расчётам, значительно надежнее", — приводятся в сообщении слова одного из основателей и главного инженера компании "Стратонавтика" Дениса Ефремова.
Следующим этапом проекта, говорится в пресс-релизе, компания видит создание системы жизнеобеспечения для скафандра, способной обеспечить безопасный подъем человека в стратосферу и парашютный спуск на землю.
"Стратонавтика" — молодая компания, ставящая целью пилотируемые полеты в стратосферу.
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