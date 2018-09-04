Пока вы спали: Эстония отмыла «русские» миллиарды

Пока вы спали: Эстония отмыла 30 «русских» миллиардов

Русские военные станут личностями

«Известиям» в В российскую армию вернутся заместители командира по военно-политической работе, сообщили Министерстве обороны . Замполиты сменят заместителей командиров воинских частей по воспитательной работе и будут отвечать за превращение военнослужащих в «идейно убежденных» и «сильных духом» личностей, которые будут обладать «моральным превосходством» при выполнении задач в любых условиях.

Эстония отмыла 30 «русских» миллиардов

Эстонское отделение Danske Bank лишь в 2013 году могло отмыть 30 миллиардов долларов, переведенных из России и бывших республик Советского Союза. К такому выводу, как сообщает Financial Times, пришли в Promontory Financial. В консалтинговой компании отметили, что 30-миллиардный объем транзакций в 2013-м в несколько раз превышает оценочный объем подозрительных переводов за 2007-2015 годы и чересчур велик для столь маленького отделения коммерческого датского банка.

На Украине признали миграционную «катастрофу»

Масштабы миграции украинцев — «катастрофические», заявил в эфире канала ICTV министр иностранных дел страны. По словам Павла Климкина, ежегодно родину покидают примерно миллион украинцев, причем это не прекратится в ближайшее время.

«Действительно катастрофическая ситуация», — подытожил он.

В Госдуме развеяли «иллюзии» Украины о Крыме

Упоминания о Крыме должны исчезнуть из Конституции Украины. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет . По его словам, уже четыре года Крым не является частью Украины, его возвращение является «иллюзией», а Киеву следует учитывать реальную политическую обстановку, что делает «логичным» извлечение из Конституции любых упоминаний о полуострове.

Ставки по вкладам выросли от жадности