Пока вы спали: Эстония отмыла «русские» миллиарды

Русские военные станут личностями
В российскую армию вернутся заместители командира по военно-политической работе, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны. Замполиты сменят заместителей командиров воинских частей по воспитательной работе и будут отвечать за превращение военнослужащих в «идейно убежденных» и «сильных духом» личностей, которые будут обладать «моральным превосходством» при выполнении задач в любых условиях.
Эстония отмыла 30 «русских» миллиардов
Эстонское отделение Danske Bank лишь в 2013 году могло отмыть 30 миллиардов долларов, переведенных из России и бывших республик Советского Союза. К такому выводу, как сообщает Financial Times, пришли в Promontory Financial. В консалтинговой компании отметили, что 30-миллиардный объем транзакций в 2013-м в несколько раз превышает оценочный объем подозрительных переводов за 2007-2015 годы и чересчур велик для столь маленького отделения коммерческого датского банка.
На Украине признали миграционную «катастрофу»
Масштабы миграции украинцев — «катастрофические», заявил в эфире канала ICTV министр иностранных дел страны. По словам Павла Климкина, ежегодно родину покидают примерно миллион украинцев, причем это не прекратится в ближайшее время.
«Действительно катастрофическая ситуация», — подытожил он.
В Госдуме развеяли «иллюзии» Украины о Крыме
Упоминания о Крыме должны исчезнуть из Конституции Украины. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, уже четыре года Крым не является частью Украины, его возвращение является «иллюзией», а Киеву следует учитывать реальную политическую обстановку, что делает «логичным» извлечение из Конституции любых упоминаний о полуострове.
Ставки по вкладам выросли от жадности
Рост средней максимальной ставки по вкладам почти на четверть процента в конце августа связан с тем, что «занимать у населения гораздо выгоднее». Об этом радиостанции Business FM заявил портфельный менеджер Александр Крапивко. По его словам, рост ставки на 0,24% до 6,56% годовых обусловлен оттоком средств из облигаций федерального займа и, как следствие, желанием банков реструктурировать пассивы, увеличив их базу «всеми возможными способами».