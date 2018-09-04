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«Превративший» главу Кузбасса в гея дорожный знак исчез
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«Превративший» главу Кузбасса в гея дорожный знак исчез 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: «ВКонтакте»
Дорожный знак, закрывающий часть предвыборного плаката в городе Гурьевск Кемеровской области, убрали коммунальщики. На нем изображен временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилев. Об этом сообщается в паблике «Подслушано Мелеуз» во «ВКонтакте».
К посту прикреплена фотография билборда. На снимке видно, что знак ограничения скорости с определенного ракурса заслоняет первые три буквы имени чиновника, поэтому оно читается как «Гей Цивилев».
«Кто сильнее, дорожный знак или предвыборный плакат?» — подшучивают авторы сообщества.
Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля после отставки Амана Тулеева. На митинге после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 60 человек, он обвинил отца погибших детей Игоря Вострикова в попытках «попиариться на горе», а затем извинился, встав на колени. После этого он обещал привлечь к ответственности всех виновных в трагедии.
Единый день голосования в России пройдет 9 сентября. В этот день будут избираться главы регионов, муниципальных образований, а также пройдут выборы депутатов парламентов различных уровней, в том числе Госдумы.
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