«Превративший» главу Кузбасса в гея дорожный знак исчез

Дорожный знак, закрывающий часть предвыборного плаката в городе Гурьевск Кемеровской области , убрали коммунальщики. На нем изображен временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилев . Об этом сообщается в паблике «Подслушано Мелеуз» во «ВКонтакте».

К посту прикреплена фотография билборда. На снимке видно, что знак ограничения скорости с определенного ракурса заслоняет первые три буквы имени чиновника, поэтому оно читается как «Гей Цивилев».

«Кто сильнее, дорожный знак или предвыборный плакат?» — подшучивают авторы сообщества.

Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля после отставки Амана Тулеева . На митинге после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 60 человек, он обвинил отца погибших детей Игоря Вострикова в попытках «попиариться на горе», а затем извинился, встав на колени. После этого он обещал привлечь к ответственности всех виновных в трагедии.