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Известная ведущая умирает от рака
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Известная ведущая умирает от рака 

Дни.ру + ещё 1 39 минут назад
Фото: соцсети
Британская телеведущая Рейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на BBC, сделала официальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всего несколько дней.
На протяжении двух лет женщина боролась с онкологическим заболеванием. При этом она заслужила популярность не только как ведущая новостей, но и в качестве автора подкаста, посвященного лечению рака.
В своих выступлениях Блэнд рассказывала о поддержке со стороны мужа и времени, проведенном с маленьким сыном. В конце концов 40-летняя телеведущая привыкла к мысли о неотвратимости смерти и объявила, что жить ей осталось всего несколько дней.
В обращении женщина отметила, что "все это выглядит нереальным", передает Express. Рейчел признала, что проиграла в схватке с болезнью после нескольких сеансов химиотерапии.
К сожалению, онкология на определенной стадии не щадит никого, в том числе, богатых и знаменитых. Так, 30 августа не стало легендарного российского певца, народного артиста Иосифа Кобзона. Он много лет боролся с раком, но болезнь взяла верх. Последние недели жизни Иосиф Давыдович провел в госпитале имени Бурденко. Похоронили Кобзона 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.
Отметим, ученые со всего мира ищут способы, как победить коварную болезнь. Как писали Dni.Ru, ранее специалисты МГУ предложили новый метод таргетированной терапии против рака. В ходе исследования они изучили связь между активностью белка p53 и программируемой клеточной гибелью. Ученые выяснили, какие соединения могут подавлять метастазирование.
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