Известная ведущая умирает от рака

Британская телеведущая Рейчел Блэнд, проработавшая более 15 лет на BBC, сделала официальное заявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всего несколько дней.

На протяжении двух лет женщина боролась с онкологическим заболеванием. При этом она заслужила популярность не только как ведущая новостей, но и в качестве автора подкаста, посвященного лечению рака.

В своих выступлениях Блэнд рассказывала о поддержке со стороны мужа и времени, проведенном с маленьким сыном. В конце концов 40-летняя телеведущая привыкла к мысли о неотвратимости смерти и объявила, что жить ей осталось всего несколько дней.

В обращении женщина отметила, что "все это выглядит нереальным", передает Express. Рейчел признала, что проиграла в схватке с болезнью после нескольких сеансов химиотерапии.

К сожалению, онкология на определенной стадии не щадит никого, в том числе, богатых и знаменитых. Так, 30 августа не стало легендарного российского певца, народного артиста Иосифа Кобзона . Он много лет боролся с раком, но болезнь взяла верх. Последние недели жизни Иосиф Давыдович провел в госпитале имени Бурденко. Похоронили Кобзона 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.