Россияне предпочли Сочи Турции

По ее словам, итоги прошедших месяцев свидетельствуют, что провести отпуск в Сочи предпочли восемь миллионов граждан, а в Турции — шесть миллионов.

При этом данные цифры касаются лишь «пакетных туристов», то есть тех, кто приобрел так называемые пакетные туры — продукт, состоящий из нескольких услуг, по меньшей мере проживания, страховки и перевозки.

Осипова отметила, что в 2014 году Турцию посетили лишь 3,7 миллиона «пакетных» российских туристов, а Сочи в 2013-м — всего два миллиона.