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Россияне предпочли Сочи Турции
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Россияне предпочли Сочи Турции 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
В 2018 году в Сочи отдохнуло больше россиян, чем в Турции. Об этом РИА Новости рассказала Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств.
По ее словам, итоги прошедших месяцев свидетельствуют, что провести отпуск в Сочи предпочли восемь миллионов граждан, а в Турции — шесть миллионов.
При этом данные цифры касаются лишь «пакетных туристов», то есть тех, кто приобрел так называемые пакетные туры — продукт, состоящий из нескольких услуг, по меньшей мере проживания, страховки и перевозки.
Осипова отметила, что в 2014 году Турцию посетили лишь 3,7 миллиона «пакетных» российских туристов, а Сочи в 2013-м — всего два миллиона.
В начале августа СМИ писали, что с января по июль 2018 года турецкую Анталью посетили 2,5 миллиона туристов из России, что является пятилетним рекордом. Дмитрий Горин, советник главы Ростуризма, объяснял рост интереса россиян к отдыху в Турции обширной «отельной базой» и привлекательными ценами в стране.
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