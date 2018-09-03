В ГД предложили запустить бесплатные школьные автобусы

В Госдуме предложили запустить бесплатные школьные автобусы

По мнению парламентария, это позволило бы разгрузить общественный транспорт в утренние часы пик, а главное усилить безопасность детей. Об этом Сухарев рассказал RT.

«Сегодня у детей первый учебный день — это не только радостное событие, но и повод задуматься о безопасности маленьких россиян. К сожалению, не все дети живут рядом со школой — многим приходится добираться до места учёбы на маршрутках и автобусах, что предполагает определённые риски. Запуск же школьных автобусов мог значительно повысить безопасность детей и спокойствие родителей, которым не нужно будет ежедневно переживать, как доехал их ребёнок», — подчеркнул депутат.

Он также считает, что эта инициатива позволила бы снизить нагрузку на общественный транспорт в утренние часы пик и сэкономить время родителей, которые сопровождают в школу детей.