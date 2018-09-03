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В Крыму подвели итоги летнего турсезона
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В Крыму подвели итоги летнего туристического сезона 

RT на русском + ещё 10 3 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк в беседе с RT рассказал о числе туристов в Крыму за летний сезон 2018 года.
«Однозначно могу сказать, что у нас было больше пяти миллионов отдыхающих к концу августа, плюс отдыхающих примерно на 28% больше, чем в прошлом году в этот же период», — сказал он.
Парламентарий также отметил доступность курортов Крыма для туристов, что обусловило популярность направления.
«Благодаря строительству моста мы приближаемся к рекорду, который держался 25 лет на Украине — 6 млн туристов за год. Крым лидирует в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелёк, как для богатых, так и для людей среднего достатка», — заявил он.
Ранее на сайте ФКУ «Упрдор „Тамань“ Росавтодора появилась информация о том, что трафик по Крымскому мосту превысил показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год.
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