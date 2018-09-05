Есть ли в РФ проблема с занятостью возрастных работников?

Есть ли в России проблема с занятостью возрастных работников?

Минтруд обяжет регионы сообщать о занятости лиц предпенсионного возраста. Вскоре для всех организаций, видимо, появится и такая форма отчетности.

Может быть, теперь, наконец, и появятся объективные данные о том, сколько людей предпенсионного и пенсионного возраста продолжают трудиться и насколько вообще остра проблема с их занятостью. Тех, кто нормально работает, из-за возраста никто не увольняет, говорит основатель компании «Дымов» Вадим Дымов

Вадим Дымов основатель ГК «Дымов» «Любому работодателю выгодно, чтобы у него работали специалисты. Все любят своих людей, все уважают своих работников. Более того, мне кажется, прямой интерес в том, чтобы люди дальше работали, до тех пор, пока они в силах».

Бывает и по-другому. Например, «Ведомости» писали о заводе в Новочеркасске, где в рамках омоложения кадров собирались уволить около полусотни возрастных сотрудников. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук в своей отрасли с подобным не сталкивался:

Иван Мохначук председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности «Возрастные специалисты, которые знают предмет, с предвзятостью, чтобы именно их увольняли, проблем нет. А вот когда они не соответствуют квалификации, навыкам, умениям и необходимым знаниям, конечно, их тоже увольняют. Это не зависит от того, молодой, старый, пенсионного возраста».

Общепризнано, что проблема людей в возрасте — это именно поиск новой работы, если так сложились обстоятельства, а не сохранение старой. То есть проблема не в том, что увольняют, а в том, что не берут. Но уголовная ответственность именно эту проблему может только усугубить: кто захочет брать нового человека, зная, что не сможет его уволить? Хотя все зависит от работы и бэкграунда, говорит председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин:

Дмитрий Амелин, председатель совета директоров группы компаний «Обухов»: «Давайте возьмем конкретную ситуацию. Человек предпенсионного возраста и при этом еще и генерал говорит: возьми меня на работу на какую-нибудь должность. Хорошо, на какую? На каком уровне среднего или топового звена ты можешь управлять, какой частью, какой сферой бизнеса? Естественно, он ничего толком сказать не может, потому что одно дело — управление войсками, причем если это генерал боевой, другое дело — в бизнесе, совершенно своя специфика, своя структура и так далее. А если приходит человек в возрасте и говорит: я на заводе был главным инженером, возьми меня к себе инженером по гарантии и одновременно локальным тренером, потому что я эти машины на заводе собирал. Я его не просто возьму — я его с руками и ногами возьму, я такую зарплату поставлю, что он никуда не уйдет, потому что он кладезь знаний и любую проблему в процессе ремонта машины знает от А до Я».

Пока не ясно, в какие сроки Минтруд соберет информацию о положении и количестве возрастных работников. А вот решения, скорее всего, будут приниматься уже осенью.