Он стал овощным королем России

Магнат в законе

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о ворах в законе — генералах преступного мира. Появившись в начале XX века, они очень скоро встали во главе организованной преступности СССР, а затем России . В предыдущей статье мы рассказывали о воре в законе Олеге Шишканове по кличке Шишкан: недавно о нем заговорили как о новом лидере преступной России. Убийцей одного из прежних криминальных «королей» Аслана Усояна (Дед Хасан) многие называли авторитета Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Он стал настоящим магнатом в мире теневого бизнеса страны, полностью подчинив себе рынок овощей. Впрочем, из-за этого у вора появилось огромное множество врагов, которые не раз покушались на него. В конце концов пули киллеров настигли Джаниева в Стамбуле

Куда приводят мечты

Ровшан Джаниев (Ленкоранский) родился 27 января 1975 года в пригороде азербайджанского города Ленкорань с экзотическим названием Рука-выжор (или Гилак-маххалла). Семья Джаниевых принадлежала к народности талыши. Мать была домохозяйкой, на плечи которой легли заботы о Ровшане и его братьях и сестрах, а отец Рафик трудился милиционером. Ровшан отцом очень гордился и мечтал пойти по его стопам. Но жизнь внесла в эти планы свои коррективы.

Джаниев-старший пользовался среди земляков большим авторитетом — о его принципиальности и бесстрашии знал каждый. В том числе и члены одной из азербайджанских преступных группировок, что начали активно множиться в лихие 90-е. Бандиты, на след которых вышел бесстрашный борец с криминалом, перепробовали разные методы — милиционеру предлагали солидную взятку, а получив отказ, долго запугивали. Но Рафик остался непреклонен и продолжил сбор доказательств их преступлений.

Перспектива оказаться за решеткой матерых преступников не радовала, и они решились на радикальные меры: подослали киллера, который в 1992 году устроил Рафику засаду и расстрелял несговорчивого стража порядка. Коллеги убитого поклялись задержать убийцу, что и сделали в 1996 году. Доказать причастность душегуба к ликвидации милиционера Джаниева труда не составило — и вскоре киллер оказался на скамье подсудимых. На заседаниях обвиняемый вел себя нагло и вызывающе: он был уверен, что подельники в итоге все равно «отмажут» его.

В своей дерзости убийца дошел до того, что, завидев сидящих в зале членов семьи Джаниева, принялся сыпать угрозами — мол, вот выйду и перережу вас всех до одного. Это были его последние слова — со своего места вскочил 21-летний Ровшан. Выхватив из кармана пистолет, молодой человек открыл огонь на поражение: в подсудимого угодили четыре пули, и он скончался до прибытия скорой. Мстителя тут же скрутили и заключили под стражу.

В ковбойском стиле

Спустя некоторое время в этом же зале состоялся суд над Джаниевым-младшим. Учитывая все обстоятельства трагедии, дали по минимуму — всего два года лишения свободы. Так Ровшан в первый раз угодил за решетку. Несмотря то что был сыном милиционера и убийцей бандита, зэки не стали трогать арестанта, оценив его поступок.

Оказавшись на воле в 1998 году, Ровшан оставил всякую надежду стать сотрудником правоохранительных органов : с судимостью, да еще и по такой серьезной статье, попасть на службу в органы было нереально. Зато другая сторона «баррикад» — криминальный мир — приняла новичка безо всяких проблем; жить по новым правилам Джаниев учился все два года отсидки. Крышевание, рэкет, разборки с конкурентами — все это стало делом жизни Ровшана. В криминальных кругах он получил кличку Ленкоранский — по названию почти родного города.

Столкновение с одним из оппонентов — криминальным авторитетом Караматом Мамедовым — чуть было не стоило авторитету жизни. Встреча врагов произошла в июне 2000 года в парке города Баку . После небольшой словесной перепалки Ленкоранский в точности повторил сценарий четырехлетней давности: достал пистолет и принялся палить в Мамедова. Однако охранники последнего среагировали моментально — набросились на стрелка и избили того до полусмерти. С серьезной черепно-мозговой травмой Ленкоранский угодил на больничную койку. Побои не прошли для него без последствий: медики диагностировали у авторитета психическое расстройство.

В связи с этим стрелок избежал тюремного заключения: ему инкриминировали лишь незаконное хранение оружия и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, откуда Ленкоранский вскоре благополучно сбежал. Оставаться в Азербайджане было рискованно — и авторитет отправился в Москву . Сделал он это весьма своевременно: спустя всего несколько дней после отъезда Ленкоранского объявили в национальный розыск.

Овощной король

Прибыв в столицу России, Ленкоранский сразу же сошелся с криминальным земляком — вором в законе Мирсеймуром Абдуллаевым (Сеймур Нардаранский), который возглавлял азербайджанское преступное сообщество. В 2001 году благодаря протекции Абдуллаева Ленкоранский был коронован им и еще одним вором в законе, чеченцем Артыком Дабчаевым (Артик). К слову, судьбы обоих «крестных отцов» оказались печальными: и Артик, и Сеймур Нардаранский с разницей в месяц в 2003 году погибли от рук киллеров. После гибели Сеймура, которого расстреляли в одном из столичных ночных клубов, Ленкоранский занял его место и возглавил этническую криминальную группировку.

Новый статус подарил ему новые возможности. Ленкоранский создал группу высококлассных киллеров, готовых устранить любого врага своего хозяина. Одним из первых для убийц заданием стало устранение недовольного растущей властью Ленкоранского лидера азербайджанской группировки из Петербурга Эльчина Алиева. Вскоре после гибели Алиева по подозрению в заказе питерского авторитета был арестован Ленкоранский. Однако прямых доказательств его вины так и не нашлось, а потому уголовное преследование авторитета пришлось прекратить.

Между тем у вора в законе появлялось все больше недоброжелателей и завистников — ведь Ленкоранский сумел взять под свой контроль практически все овощные базы и точки по торговле зеленью сначала в столице, а немногим позже и по всей России. Известно, что только в одном Екатеринбурге прибыль Ленкоранского достигала нескольких десятков миллионов рублей в год.

Такая монополия была не по нраву другим претендентам на «овощное царство». Например, азербайджанскому авторитету Ильге Гусейнову, на разборку с которым Ленкоранский отослал своего штатного ликвидатора Назима Гумбатова (Назим Хромой). На встрече, которая состоялась в сентябре 2003 года, Хромой долго дискутировать не стал и, достав пистолет, начал стрелять в Гусейнова и его трех сопровождающих, двоим из которых все же удалось выжить. Восстал против Ленкоранского и его земляк, вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули), который впоследствии стал злейшим врагом «овощного короля».

Воровская война

Тем временем азербайджанские стражи порядка не теряли надежды поймать Ленкоранского, и в 2008 году им улыбнулась удача: от украинских коллег поступил сигнал, что вор в законе задержан в Киеве. Его арестовали на 40 суток и начали готовить документы для экстрадиции. Однако юристы авторитета, обратившись в соответствующие органы, сумели выбить для своего подзащитного статус беженца, доказав, что тот якобы подвергался прессингу на родине.

Впрочем, спустя год — в декабре 2009-го — благодаря стараниям сотрудников Главного Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Ленкоранского удалось все-таки препроводить в Азербайджан, где он сразу же угодил на скамью подсудимых. Несмотря на то что за незаконное хранение оружия прокуратура требовала для обвиняемого 12 лет лишения свободы, суд назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев заключения. Как выяснилось, Ленкоранский успел его отбыть, пока шло предварительное следствие. Таким образом, после оглашения приговора авторитет был освобожден.

Оставаться на родине он не стал и отправился обратно в Москву. Там у Ленкоранского стал стремительно развиваться главный конфликт его жизни — противостояние с преступным «патриархом» Асланом Усояном (Дед Хасан). Бытует версия, что именно Ленкоранского Хасан назвал заказчиком неудачного покушения на свою жизнь, которое произошло в 2010 году на Тверской улице. Сам же Ленкоранский в день инцидента был задержан оперативниками на железнодорожном вокзале Киева, куда прибыл поездом из Москвы. Но сторонники Усояна в такое невнятное алиби в итоге не поверили.

Пик конфликта между ворами пришелся на 2011-2012 годы, когда Ленкоранский решил взять под свой контроль овощебазу в Бирюлево — вотчину людей Хасана, которая приносила ежегодный доход в девять миллиардов рублей. В ходе нового витка войны весной 2012 года одним из первых был устранен ответственный за службу безопасности Хасана Ильгар Джабраилов (Данабаш). Убийством Джабраилова, которое произошло на улице Пресненский вал, Ленкоранский как бы показал Хасану, что может достать и его.

По лезвию ножа

Понимая, что Хасан обладает огромным влиянием, Ленкоранский поспешил заручиться поддержкой главных оппонентов воровского «генерала». Ими стали авторитет Тариэл Ониани (Таро) и его «правая рука» Мераб Джангвеладзе (Сухумский). Правда, с последним Ленкоранский чуть было не разругался в пух и прах из-за происшествия в июне 2012 года в ОАЭ. Тогда Ленкоранский находился на отдыхе в Дубае, где встретился с братом Мераба Леваном, чтобы обсудить насущные проблемы.

Но разговор внезапно перерос в ссору, и Ленкоранский попытался было дать Левану пощечину. Тот, в свою очередь, схватил лежащий на столе нож и пырнул противника в живот. Рана в итоге оказалась несерьезной, а вот отношения Ленкоранского с Сухумским сильно испортились — в конфликте тот встал на сторону брата. Ленкоранскому потребовалось немало времени, чтобы уладить конфликт с Сухумским, ради чего он даже подарил Мерабу шикарный коттедж во Франции.

В сентябре того же года Ленкоранский пережил покушение на свою жизнь, однако его подробности остались под завесой тайны. Родственники, к которым за комментариями обратились прознавшие об инциденте журналисты, информацию подтвердили, но от обсуждения подробностей отказались.

Тем временем в конце 2012 года на территории спорной овощебазы в Бирюлево начали происходить открытые стычки между людьми Ленкоранского и сторонниками Хасана. Последний, несмотря на покушение на свою жизнь и гибель верного Джабраилова, войны с азербайджанцами категорически не хотел: слишком свежи были воспоминания о противостоянии братьям Огановым, из которого Хасан хоть и вышел победителем, но заплатил за это очень большую цену. Однако мирным путем договориться с Ленкоранским никак не удавалось… В начале 2013 года Дед Хасан был расстрелян на пороге ресторана «Старый фаэтон» на Большой Никитской улице в Москве.

За смерть Хасана

В числе самых вероятных заказчиков убийства Хасана Ленкоранский оказался практически сразу: он возглавлял так называемый «расстрельный список» тех, кому пообещали отомстить скорбящие по Усояну авторитеты. Причем сторонники Хасана полагали, что действовал Ленкоранский не один, а в связке с Таро. Бытовала версия, что именно последний дал отмашку на устранение главного конкурента, поручив это Ленкоранскому. А тот в свою очередь послал на дело своих ликвидаторов. На то, что Ленкоранский был под подозрением, косвенно указывает и скорая расправа над его «правой рукой» — Руфатом Насибовым (Руфо Гянджинский), который был застрелен 28 января в одном из кафе столичного района Отрадное. Именно Насибов считался главой группы наемных убийц Ленкоранского.

Узнав о гибели Насибова, его босс покинул Россию и отправился в Турцию, полагая, что там он будет в безопасности. Однако в феврале этого же года криминальное сообщество потрясла новость — Ленкоранский был расстрелян в Стамбуле. Но не успели враги порадоваться гибели авторитета, как он «воскрес»: оказалось, что информация о расправе над ним была «уткой». Брат Ленкоранского Эмиль, к которому СМИ обратились за комментариями, довольно резко высказался на тему причастности родственника к покушению на Деда Хасана.

— Ровшан не имеет никакого отношения к гибели Аслана Усояна (Деда Хасана), и это хорошо известно уважаемым людям, — сказал он. — То, что ему приписывают, — это вымысел полиции, которая, видимо, преследует свои определенные цели, специально нагнетает обстановку.

Сам Ленкоранский через своих ставленников продолжал контролировать овощной бизнес в России, а также обзавелся оптовыми складами в Германии — в Берлине, Гамбурге и Мюнхене. Кроме того, вор в законе контролировал сеть отелей в Италии. Часть вырученных денег Ленкоранский вложил в недвижимость: стал хозяином шести шикарных особняков в Европе. Впрочем, для отвода глаз все коттеджи были оформлены на родственников авторитета.

Пока Ровшан обживался в Стамбуле, в Москве сторонники Хасана лишили его воровского статуса. 34 вора в законе поставили свою подпись под «малявой» (воровским посланием) следующего содержания (орфография и пунктуация сохранены):

«Воровской прогон Воровскому распространяться вечно! Мира, благополучия и процветания ходу Воровскому и Дому Нашему от Господа Бога! Приветствуем вас добропорядочный люд и кто искренне поддерживает ход Воровской и жизнь Воровскую. Мы Воры данным прогоном ставим Вас в курс, арестанты, в отношении Ровшана «Ленкоранского» и Гии Углава «Тахи», что они есть **** (девушки с низкой социальной ответственностью), вводящие в блуд людей в доме нашем и сеющие смуту среди людей. Арестанты, возьмите во внимание тех, кто будет способствовать им и им подобной нечисти, как в своих деяниях, так и в своем образе есть та же самая суть человека, что они**** (девушки с низкой социальной ответственностью), с которыми каждый считающийся порядочным арестантом должен поступить соответствующим образом. На этом ограничимся, пожелав Вам всего наилучшего от Господа Бога, тепла и единства, да будет процветать Дом Наш».

Выстрелы в Стамбуле

Последнее нападение на Ленкоранского было совершено в ночь на 18 августа 2016 года в самом сердце Стамбула — на бульваре Барбадос. В этот день вор встречался со своими «братьями» по стамбульскому преступному звену: криминальные авторитеты, в числе которых были воры в законе Темури Немсицверидзе (Црипа) и Роин Углава (Матевич), обсуждали свои дела в баре одного из турецких отелей. На повестке дня стоял арест лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой), который случился месяцем раннее: по некоторым данным, Ленкоранский планировал воспользоваться этим обстоятельством, чтобы занять лидерские позиции в воровском сообществе. Часы показывали глубоко за полночь, когда авторитет в компании двух спутников и личного водителя сел во внедорожник Range Rover; следом должны были ехать охранники.

Однако по неясным причинам машина сопровождения немного запоздала, что в итоге спасло жизни находящимся внутри телохранителям. Они стали лишь свидетелями того, как дорогу внедорожнику перекрыли трое неизвестных в масках, которые сразу же открыли шквальный огонь из пистолетов-пулеметов Uzi.

Увидев, как Range Rover на глазах превращается в решето, водитель машины сопровождения резко сдал назад, а его пассажиры начали звонить в скорую. К моменту прибытия кареты в больницу водитель Джаниева был мертв, а в самом Ленкоранском, получившем пять пулевых ранений (одно из них — в глаз), едва теплилась жизнь. Свой последний вздох авторитет сделал на операционном столе: ближе к утру 18 августа сердце криминального «генерала» остановилось навсегда.

То, что убит именно Ленкоранский, стало известно не сразу: при осмотре вещей, принадлежащих погибшему, стражи порядка нашли паспорт на имя некоего Ровшана Алиева . Немногим позже выяснилось, что паспорт с такими же данными был обнаружен в 2013 году в квартире Ленкоранского, расположенной в Баку. Личность авторитета подтвердили прибывшие на опознание родственники.

В кругу врагов

Кто стоял за убийством «овощного короля» России, выяснить так и не удалось. Наряду с главной версией — местью за гибель Деда Хасана — бытует и несколько других. По одной из них, Ленкоранского мог «заказать» кто-то из его многочисленных врагов, а само преступление не было вендеттой за Хасана. Известно, что вскоре после ареста Шакро Молодого Ленкоранский и освободившийся из тюрьмы Мераб Сухумский всерьез занялись всеми, кто подписался под «прогоном» о лишении воровского титула Таро. Буквально за месяц до гибели Ленкоранского его подручные серьезно избили одного из подписавшихся, вора в законе Георгия Сорокина (Жора Ташкентский), который на свою беду обосновался в Стамбуле.

Любопытно, что также, как с Ташкентским, сторонники Ленкоранского собирались поступить с одним из главных славянских воров в законе, Юрием Пичугиным (Пичугой), о чем через «сарафанное радио» даже уведомили последнего. Однако все планы порушила гибель Ленкоранского, а в его окружении прошел слух, что Пичуга не простил мятежному вору его дерзости. Впрочем, эта версия так и осталась на уровне домыслов.

Поквитаться с Ленкоранским могли и сторонники криминального авторитета Алибалы Гамидова (Лоту Годжа), который был убит тремя годами ранее. Якобы одним из ликвидаторов, отправивших Алибалу на тот свет, был штатный киллер Ленкоранского. В пользу этой версии говорил тот факт, что Алибала был ярым врагом Ленкоранского и был причастен к лишению его воровского титула.

Хоронить Ленкоранского было решено на его родине. Прибытия гроба с телом авторитета помимо родственников ждали тысячи его земляков, которые готовились проводить криминального «генерала» в последний путь. К слову, несмотря на специфическую деятельность вора, многие жители Ленкорани были благодарны покойному за оказанную им когда-то помощь — авторитет с легкостью разрешал конфликты и не скупился на денежные пожертвования. Свой последний приют он нашел около могилы отца на кладбище Сардыхал в родной Ленкорани.